تحطم مقاتلة روسية في كالينينغراد ومقتل طاقمها

موسكو: أعلنت المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي تحطم طائرة من طراز “سو- 30″، اليوم السبت، في منطقة خالية من السكان في أثناء قيامها برحلة تدريبية في مقاطعة كالينينغراد الروسية.

وقالت الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية، في بيان: “تحطمت طائرة “سو- 30” ذات مقعدي قيادة، في 12 آب/أغسطس، في منطقة خالية من السكان في أثناء قيامها برحلة تدريبية في مقاطعة كالينينغراد، ما أدى أيضا إلى وفاة الطاقم”، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت: “كانت الرحلة تدريبية من دون ذخيرة، وبحسب المعلومات الأولية سبب الحادثة عطل فني”.

وأفاد مقر العمليات في إقليم كراسنودار الروسي، في 17 تموز/يوليو الماضي، بتحطم مقاتلة روسية من طراز “سو- 25″، في مياه بحر آزوف، من دون وقوع ضحايا أو أضرار مادية، فيما يجري تحديد أسباب التحطم.

وجاء في بيان لمقر العمليات عبر قناته في “تليغرام”: “نحو الساعة 00:15 (بتوقيت موسكو)، وردت معلومات تفيد بأن مقاتلة من طراز “سو- 25″، تحطمت قرب الساحل من دون وقوع ضحايا أو أضرار مادية نتيجة للحادث”.

ووفقا لمقر العمليات في إقليم كراسنودار، قام رجال الإنقاذ بإجلاء الطيار على وجه السرعة.

( د ب أ )