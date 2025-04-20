تحطّم طائرة أمريكية صغيرة في إلينوي ومقتل جميع ركابها الأربعة

إلينوي: تحطّمت طائرة ذات محرك واحد في حقل في وسط إلينوي، يوم السبت، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها.

وقال الطبيب الشرعي في مقاطعة كولز إد شنيرز إن الضحايا هم امرأتان ورجلان، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل، انتظاراً لإخطار أقرب الأقارب.

A Cessna 180 crashed in a field near Trilla, Illinois, killing all four people on board. #plane_crash The incident occurred at 551-587 County Road 1400 N, three miles south of Mattoon, near Coles County Memorial Airport. The Illinois State Police, FAA, and NTSB are… pic.twitter.com/AuO1vNuOda — GeoTechWar (@geotechwar) April 19, 2025

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل، عبر البريد الإلكتروني، إن الطائرة من طراز سيسنا سي180 جي سقطت بعد الساعة العاشرة صباحاً بقليل.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إن المعلومات الأولية تشير إلى أنها اصطدمت بخطوط الكهرباء.

وقال الحاكم جيه بي بريتزكر على وسائل التواصل الاجتماعي: “أخبار مروّعة من مقاطعة كولز”، مضيفاً أن إدارته “تراقب الوضع، بينما نبقي المتضررين من تحطّم الطائرة في قلوبنا اليوم”.

(أ ب)