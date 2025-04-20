سياسة | دولي | الولايات المتحدة

تحطّم طائرة أمريكية صغيرة في إلينوي ومقتل جميع ركابها الأربعة

منذ 3 ساعات

صورة متداولة في مواقع التواصل من موقع تحطم الطائرة

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إلينوي: تحطّمت طائرة ذات محرك واحد في حقل في وسط إلينوي، يوم السبت، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها.

وقال الطبيب الشرعي في مقاطعة كولز إد شنيرز إن الضحايا هم امرأتان ورجلان، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل، انتظاراً لإخطار أقرب الأقارب.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل، عبر البريد الإلكتروني، إن الطائرة من طراز سيسنا سي180 جي سقطت بعد الساعة العاشرة صباحاً بقليل.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إن المعلومات الأولية تشير إلى أنها اصطدمت بخطوط الكهرباء.

وقال الحاكم جيه بي بريتزكر على وسائل التواصل الاجتماعي: “أخبار مروّعة من مقاطعة كولز”، مضيفاً أن إدارته “تراقب الوضع، بينما نبقي المتضررين من تحطّم الطائرة في قلوبنا اليوم”.

(أ ب)

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  1. يقول واقد:
    أبريل 20, 2025 الساعة 9:02 ص

    طائرات أمريكا كلها ساقط أن شاء الله

    رد

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