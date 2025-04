تحطّم طائرة أمريكية صغيرة في إلينوي ومقتل جميع ركابها الأربعة

إلينوي: تحطّمت طائرة ذات محرك واحد في حقل في وسط إلينوي، يوم السبت، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها.

وقال الطبيب الشرعي في مقاطعة كولز إد شنيرز إن الضحايا هم امرأتان ورجلان، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل، انتظاراً لإخطار أقرب الأقارب.

A Cessna 180 crashed in a field near Trilla, Illinois, killing all four people on board. #plane_crash

The incident occurred at 551-587 County Road 1400 N, three miles south of Mattoon, near Coles County Memorial Airport.

The Illinois State Police, FAA, and NTSB are… pic.twitter.com/AuO1vNuOda

