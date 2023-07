تحطّم طائرة تابعة لفرق إطفاء الحرائق في اليونان حيث تستمر موجة القيظ- (فيديو)

رودوس- اليونان: تحطّمت قاذفة مياه يستقلها طيّاران الثلاثاء خلال مكافحتها حريق غابة في جنوب جزيرة إيفيا اليونانية فيما تستمر موجة قيظ في البلد الذي يشهد درجات حرارة قياسية منذ عشرة أيام.

وتجتاح حرائق أخرى الجزائر المطلة هي أيضًا على المتوسط المعرّض بشكل خاص لظاهرة الاحترار المناخي. وأدّت هذه الحرائق التي أججتها رياح قوية إلى وفاة 34 شخصًا على الأقلّ.

⚡️Video of a firefighting plane crashing on the Greek island of Euboea a short while ago pic.twitter.com/e2P3FlgPRQ

— War Monitor (@WarMonitors) July 25, 2023