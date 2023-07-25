تحطّم طائرة تابعة لفرق إطفاء الحرائق في اليونان حيث تستمر موجة القيظ- (فيديو)

رودوس- اليونان: تحطّمت قاذفة مياه يستقلها طيّاران الثلاثاء خلال مكافحتها حريق غابة في جنوب جزيرة إيفيا اليونانية فيما تستمر موجة قيظ في البلد الذي يشهد درجات حرارة قياسية منذ عشرة أيام.

وتجتاح حرائق أخرى الجزائر المطلة هي أيضًا على المتوسط المعرّض بشكل خاص لظاهرة الاحترار المناخي. وأدّت هذه الحرائق التي أججتها رياح قوية إلى وفاة 34 شخصًا على الأقلّ.

⚡️Video of a firefighting plane crashing on the Greek island of Euboea a short while ago pic.twitter.com/e2P3FlgPRQ — War Monitor (@WarMonitors) July 25, 2023

في فرنسا، وضعت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية مقاطعة بوش-دو-رون (جنوب شرق) في أعلى مستوى من التأهب. وقالت المصلحة “تجعل الأحوال الجوية خطر اندلاع حرائق الغابات والنباتات وانتشارها مرتفعًا جدًا بالنسبة لمعدلات فصل الصيف”.

في العاصمة اليونانية، بلغت درجة الحرارة 38 مئوية ظهر الثلاثاء فيما وصلت الحرارة التي يشعر بها الجسم إلى 41 درجة مئوية.

في وسط البلد، وصلت الحرارة إلى 44 مئوية ظهرًا، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الثلاثاء خلال اجتماع وزاري بُثّت بدايته مباشرة على القناة التلفزيونية العامة “إي آر تي”، “ستبقى مكافحة الحرائق صعبة دائمًا لأننا نعيش تداعيات الأزمة المناخية”، مضيفًا “أمامنا فصل صيف صعب”.

وأكد خبراء الأرصاد أن اليونان تشهد إحدى أطول موجات القيظ في الأعوام الأخيرة، وإن بقيت الحرارة دون مستواها القياسي التاريخي (48 درجة).

وسجّلت منطقة غيثيو في شبه جزيرة بيلوبونيز بجنوب اليونان حرارة بلغت 46,4 درجة مئوية الأحد.

ورفعت السلطات اليونانية مستوى الإنذار في مناطق عدة من البلاد الى “الأحمر” الثلاثاء، ما يعني “خطرا بالغا” من اندلاع حرائق غابات.

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية التي بلغت سرعتها أحيانًا 60 كيلومترًا بالساعة في بحر إيجه إلى حرائق هائلة مستمرة منذ ثمانية أيام.

دُمّر نحو 35 ألف هكتار من المساحات الحرجية حتى الآن في اليونان، بحسب تقديرات الفرع اليوناني لمنظمة WWF غير الحكومية.

واجتاحت الحرائق جزرًا تعد مقاصد سياحية شهيرة مثل جزيرة رودوس قبالة السواحل التركية، وجزيرة كورفو في البحر الأيوني، في ظلّ موسم سياحي حافل بالحجوزات في الفنادق.

على بعد مئة كيلومتر تقريبًا من أثينا، التهمت النيران جنوب جزيرة إيفيا الكبيرة بعد عامين من حرائق دمّرت الجزء الشمالي من الجزيرة.

في جنوب إيفيا، تحطّمت الثلاثاء قاذفة مياه على متنها طياران خلال مكافحتها حريق غابة في جنوب جزيرة إيفيا، وفق سلاح الجو.

وفق المعلومات الأولية للسلطات، لا يزال الطياران مفقودَين.

وتحطّمت الطائرة، التي كانت تشارك مع ثلاث طائرات أخرى على الأقلّ ومئات عناصر الإطفاء في مكافحة النيران التي تجتاح الجزيرة القريبة من أثينا، في وادٍ الثلاثاء.

“فشلت”

وأكدت أجهزة الإطفاء أن 266 عنصرا معززين بطوافتين وطائرتي إطفاء، يحاولون إخماد الحرائق المندلعة منذ ثمانية أيام في جزيرة رودوس حيث اضطرت السلطات لتنظيم عملية إجلاء غير مسبوقة لآلاف السياح والمقيمين.

في قرية فاتي بجنوب شرق رودوس، “ما يحصل مأساوي” حسبما قال رئيس بلدية القرية فاسيليس كالابوداكيس لوكالة فرانس برس.

وأضاف “تلقت القرية أمر الإخلاء لكن لا يمكننا تركها … نكافح من أجل حماية قريتنا”.

وعبّر آخرون عن غضبهم، معتبرين أن السلطات اليونانية تخلّت عنهم.

وقال الموظف في فندق فخم في رودوس كريستوس كيتسوس (34 عامًا) لوكالة فرانس برس “لا شيء أسوأ ممّا عشناه للتو … فشلت السلطات. رئيس البلدية والحاكم والحكومة. كلّهم!”

وتابع “هناك نقص تام بالتنظيم، لا توجد معلومات. نحن في ذروة الموسم السياحي، هناك 200 ألف سائح في الجزيرة، وتدبّرنا أمرنا بمفردنا. تمّ التخلي عنّا. هذا معيب!”

في شمال الجزيرة، يقدّم متطوعون مساعدة لسياح أجانب تمّ إجلاؤهم السبت ويقيمون في مدرسة منذ يومين.

وقالت السائحة البريطانية كريستين مودي (69 عامًا) التي كانت تقضي إجازتها للمرة الأولى في اليونان “لا أصدّق كم هم طيّبون، يقدّمون الكثير وبكل ما للكلمة من معنى. أنا متأثرة جدًا”.

في شمال جزيرة كورفو التي تم إجلاء نحو 2500 شخص منها ليل الأحد الإثنين، يعمل 62 عنصر إطفاء وطوافة وطائرتا إطفاء على مكافحة الحرائق.

(أ ف ب)