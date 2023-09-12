تحطّم قاذفة روسية خلال طلعة تدريبية

موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أنّ قاذفة من طراز سو-24 تحطّمت خلال طلعة تدريبية في منطقة فولغوغراد (جنوب) قرب أوكرانيا، من دون أن توضح ما إذا كان الحادث قد أسفر عن قتلى أم لا.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية إنّ “طائرة من طراز سو-24 تحطّمت في منطقة فولغوغراد أثناء قيامها برحلة تدريبية مقرّرة مسبقاً”، مشيرة إلى أنّ القاذفة لم تكن تحمل ذخيرة.

وأضافت الوزارة في بيانها أنّ الطائرة سقطت في منطقة غير مأهولة، مشيرة إلى أنّ فرق الإنقاذ أرسلت مروحيات من طراز مي-8 إلى مكان الحادث.

وحوادث تحطّم الطائرات الحربية ليست نادرة في روسيا، وقد شهد هذا البلد العديد من الحوادث الجوية المميتة منذ بدأت قواته هجومها على أوكرانيا في مطلع 2022.

وفي تمّوز/يوليو، قُتل طيّار حربي روسي عندما تحطّمت طائرته، وهي مقاتلة من طراز سو-25، أثناء طلعة تدريبية فوق بحر آزوف المتاخم لأوكرانيا.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، قُتل 15 شخصاً في تحطّم مقاتلة من طراز سو-34 في مدينة ييسك المطلّة بدورها على بحر آزوف. وكانت الطائرة يومها مليئة بالوقود وقد أدّى سقوطها فوق مجمّع مبان، فضلاً عن الدمار، إلى اندلاع حريق في المبنى.

(أ ف ب)