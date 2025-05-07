سياسة | دولي | أوروبا

الجيش الباكستاني يعلن إسقاطه 5 طائرات هندية في المجال الجوي الهندي

منذ 51 دقيقة

حجم الخط
0

سريناغار (الهند): أفاد مصدر أمني هندي بأنّ ثلاث طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي تحطّمت على الأراضي الهندية لأسباب لم تتّضح في الحال، وذلك إثر اندلاع معارك مع باكستان الأربعاء.

وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته إنّه تمّ العثور على حطام اثنتين من هذه الطائرات في الشطر الهندي من كشمير، والثالثة في ولاية بنجاب (شمال غرب)، من دون إعطاء تفاصيل حول مصير الطيارين.

في السياق، أعلن الجيش الباكستاني الأربعاء أنه أسقط خمس طائرات هندية في المجال الجوي الهندي بينها ثلاث من طراز رافال الفرنسية الصنع، بعد سلسلة ضربات هندية على الأراضي الباكستانية.

وقال الناطق باسم الجيش اللفتنانت جنرال أحمد شودري “أسقط الجيش الباكستاني خمس طائرات مطاردة ومسيّرة قتالية للرد على العدو والدفاع عن النفس”. وأوضح أن الطائرات هي “ثلاث طائرات رافال وواحدة من طراز ميغ-29 وأخرى من طراز أس يو”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

باكستان تُبلغ الأمم المتحدة بالعدوان الهندي وتؤكد حقها في الردّ
منذ 3 ساعات
ترامب تعليقًا على الضربات بين الهند وباكستان: “آمل أن تنتهي سريعًا”
منذ 8 ساعات
باكستان تطلب عقد جلسة طارئة بمجلس الأمن إثر التوتر مع الهند
5 - مايو - 2025
روسيا تبدي استعدادها للمساعدة في حل الخلاف بين الهند وباكستان حول كشمير
4 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية