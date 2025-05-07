الجيش الباكستاني يعلن إسقاطه 5 طائرات هندية في المجال الجوي الهندي

سريناغار (الهند): أفاد مصدر أمني هندي بأنّ ثلاث طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي تحطّمت على الأراضي الهندية لأسباب لم تتّضح في الحال، وذلك إثر اندلاع معارك مع باكستان الأربعاء.

وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته إنّه تمّ العثور على حطام اثنتين من هذه الطائرات في الشطر الهندي من كشمير، والثالثة في ولاية بنجاب (شمال غرب)، من دون إعطاء تفاصيل حول مصير الطيارين.

في السياق، أعلن الجيش الباكستاني الأربعاء أنه أسقط خمس طائرات هندية في المجال الجوي الهندي بينها ثلاث من طراز رافال الفرنسية الصنع، بعد سلسلة ضربات هندية على الأراضي الباكستانية.

وقال الناطق باسم الجيش اللفتنانت جنرال أحمد شودري “أسقط الجيش الباكستاني خمس طائرات مطاردة ومسيّرة قتالية للرد على العدو والدفاع عن النفس”. وأوضح أن الطائرات هي “ثلاث طائرات رافال وواحدة من طراز ميغ-29 وأخرى من طراز أس يو”.

(أ ف ب)