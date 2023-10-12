تحفظ ليبيي حول بنود «غير منصفة» في اجتماع الجامعة العربية حول الأحداث في فلسطين ودعوات لتظاهرات حاشدة في الميادين  

طرابلس ـ «القدس العربي»: حظي تحفظ ليبيا على عدد من البنود في اجتماع وزراء الخارجية العرب والتي ساوت بين الاحتلال الإسرائيلي والحق الفلسطيني المشروع في الدفاع عن النفس بإعجاب واسع في الأوساط المحلية، حيث جاء هذا الموقف من السلطات بعد أكثر من شهر من أزمة التطبيع والمظاهرات الغاضبة التي هزت عدداً من المدن في البلاد.

وخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي شاركت فيه ليبيا وعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، مثل ليبيا مندوبها لدى جامعة الدول العربية، عبد المطلب ثابت، وطاهر سالم الباعور مستشار رئيس حكومة الوحدة في المنظمات الدولية والتعاون الدولي، والمكلف من طرفه مؤقتا بمهام وزارة الخارجية.

وأبدت ليبيا تحفظاتها على الفقرة الثانية من القرار، وطلبت حذفا «من الجانبين»، وتعديل بقية الفقرة لتصبح «إطلاق سراح جميع الأسرى والمدنيين». وطالبت بتعديل الفقرة الثالثة لتصبح «دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن نفسه لما يتعرض له حالياً من عدوان وانتهاكات لحقوقه».

وتفيد الفقرة الثانية بـ»إدانة قتل مدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاماً مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون دولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين. وإدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حالياً من عدوان وانتهاكات لحقوقه». ولكن القرار لم يشر إلى حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال، رغم أنه منصوص عليه في مبادئ القانون الدولي.

وأكد «دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها، ومفاقمة قضية اللاجئين»، وكذا «وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين».

وبشكل عام، يتصاعد الدعم الليبي لغزة التي تتعرض لقصف شديد من الاحتلال الإسرائيلي يوماً بعد آخر حيث طالبت هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتخصيص خطبة اليوم الجمعة للأحداث الجارية في فلسطين وما تتعرض له من تهجير وتدمير من قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وعممت الهيئة على مديري مكاتب الأوقاف ورؤساء أقسام المساجد بالمكاتب في رسالة لها، خطبة مقترحة تحت عنوان «فلسطين .. ووسائل النصر» على أن تكون موحدة على المساجد كافة. ودعت الهيئة إلى تناول الخطبة الموحدة لأسباب تداعي الأمم على أمة الإسلام والتي منها بُعدها عن دينها، وبيان صور من مؤامرات اليهود ومكائدهم لأمة الإسلام.

كما وجهت إلى تبيان الأسباب الحقيقية المعينة على النصر على أعداء الله اليهود وبيان أن قضية فلسطين هي قضية إسلامية، وقضية عقيدة، وأنها من الثوابت التي لا تنازل للمسلمين عنها.

وتأتي تلك الدعوات بالتزامن مع مظاهرات مرتقبة وحاشدة في ميدان الشهداء بطرابلس اليوم الجمعة دعما للقضية الفلسطينية ورفضا لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.

ودعت السفارة والجالية الفلسطينية في ليبيا إلى وقفة دعم ومساندة للأشقاء في غزة وفلسطين، في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تبدأ الوقفة من ميدان الجزائر إلى ميدان الشهداء في العاصمة، على تمام الساعة 4:30 عصر اليوم الجمعة.

و دعا حراك «ليبيا تدعم الطوفان» للمشاركة في المظاهرة الحاشدة دعما وتعزيزا لجهود المقاومة الفلسطينية، وترسيخا لموقف الشعب الليبي الثابت من قضية الأقصى والشعب الفلسطيني.

ودعت حركة المقاومة إلى خروج مظاهرات يوم الجمعة المقبل في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي، رفضا للغارات المكثفة التي تستهدف المدنيين على مدار الأسبوع وقع ضحيتها أكثر من 1300 شخص حتى الآن.

وعن مفتي الديار الليبية الصادق الرياني، فقد قال في كلمة له الأربعاء، إن هبة أهل غزة هي نصرة لدينهم وأمتهم التي ظلمت من الصهاينة عقودا، مضيفا أن «أهل غزة مظلومون، فلا تسمعوا للمرجفين من صهاينة العرب ومكممي الأفواه».

وتابع أن «الصهاينة في فلسطين أهل عدوان واحتلال لا ميثاق لهم ولا عهد ولا ذمة، فما الواجب الشرعي على دول الجوار لفلسطين وغزة اليوم؟»، وأجاب الغرياني قائلا: «إن واجب حكام العرب والمسلمين دعم الجهاد وفتح الجبهات، فأين هم؟».

وختم الرياني قائلا: «هذا وقتكم يا أهل الإسلام في نصرة إخوانكم في الساحات والميادين بالمال والنفس والجنان والدعاء».

وأظهر الليبيون على مدار الأيام الأربعة الماضية على المستوى الشعبي والرسمي تضامنًا واضحًا مع الشعب والفلسطيني للدفاع عن حقوقه وأرضه، خاصة أن عملية طوفان الأقصى جاءت كرد فعل بعد أشهر من الممارسات الإجرامية والانتقامية التي مارستها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمقدسيين.

وكنوع من هذا التضامن، أضيئت أبراج ذات العماد في العاصمة طرابلس بعلم فلسطين، كما عبّر مئات الليبيين عن دعمهم لحق الشعبي الفلسطيني في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق، أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اتصالًا هاتفيًا، مساء الثلاثاء، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدًا دعم ليبيا للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.

ونقل بيان لحكومة الوحدة الوطنية عن الرئيس الفلسطيني تعبيره عن الشكر للتضامن الليبي، شعبًا وحكومةً، مع الشعب الفلسطيني.