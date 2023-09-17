تحفيزاً للفن والابتكار: مسابقة أفلام وأغان لتمكين الشباب العربي

بيروت – «القدس العربي»: تحت عنوان «الصحة النفسية للشباب» أطلقت مؤسسة «مينتور» العربية الدورة الرابعة من «مسابقة أفلام وأغاني تمكين الشباب» في العاصمة بيروت بحضور المديرة التنفيذية لمينتور العربية في الشرق الأوسط ثريا اسماعيل ونخبة من الفنانين والاختصاصيين وأصحاب مواقع إلكترونية فنية وإجتماعية وثقافية من لبنان وفلسطين وسوريا ومصر وتونس وليبيا والأردن ومصر وسواها.

التحديات

ومن أهداف هذه الدورة تسليط الضوء على التحديات الحياتية والنفسية التي يواجهها الشباب وأهمية الصمود أمامها وتوفير الأمل لهم بمستقبل أفضل فضلاً عن تحفيز الفن والإبداع والابتكار ونشر الوعي للوقاية من السلوكيات الخطرة بين الشباب وتشجيعهم على اتباع أنماط حياة صحية، وإلهامهم للتفوق في مسيرتهم المهنية، وتوفير فرص إرشاد وتوجيه لهم.

وستساهم هذه المسابقة، التي انطلقت بالتعاون مع أكثر من 80 شريك استراتيجي من المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية منها أنغامي والهيئة الملكية الأردنية للأفلام وزين الأردن والجمعية الملكية للتوعية الصحّية وأيفتا ووساندس فيستيفال مع عدد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية والإعلامية والجامعات والأكاديميات وشركات القطاع الخاص، في دعم بعض المواهب الشابة في المنطقة العربية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً على ابتكار وتطوير أفلام قصيرة وأغاني توعوية هادفة، إضافةً إلى خلق مساحة آمنة للشباب للتعبير عن مخاوفهم وتطلعاتهم وآرائهم حول مواضيع اجتماعية وإنسانية ملحّة بمساندة العديد من الخبرات من خلال اختيار المخرجين وسائر الممثلين والفنانين المشاركين لا بل المؤثرين في هذه المجالات.

كما تشمل المسابقة خمس فئات أساسية: فئة الأفلام القصيرة الروائية، فئة الأفلام القصيرة الوثائقية، فئة الأفلام الترويجية، فئة الأفلام قيد التطوير، فئة الأغاني. وتضم لجان تحكيم المسابقة نخبة من المبدعين والفنانين والاختصاصيين المرموقين وهم: أبو، أحمد الخطيب، أمين درة، بشار الشطي، حمد الصراف، دارين سلام، دانييلا رحمة، رامي كوسا، رحمة رياض، رحمة سليمان، سام لحود، سعاد ماسي، سعيد الماروق، شاكر خزعل، صوفي بطرس، عصام يوسف، فايز السعيد، قيس الشيخ نجيب، كارلا عاد، كاريس بشار، لميا قيقة، لويان لوليان، محمد البسيوني، محمد حفظي، محمد مشيش، ميشال فاضل، ميلاد أبي رعد، ناصيف زيتون، نزار فرنسيس، وهند صبري.

الفائزين في المسابقة

أما الاعلان عن الفائزين في هذه المسابقة فسيتم في حفل سيقام في خريف 2023 في عمان الأردن، حيث سيصار إلى الاعلان عن الرابحين وعقد ندوات حوارية مع أعضاء لجان التحكيم لإلهام وإرشاد الشباب، كما ستقام سلسلة من الورش التدريبية التقنية للشباب على يد محترفين ومتخصصيصين في الإخراج والكتابة والتمثيل والتلحين وسواها من هذه المجالات.

تجدر الاشارة إلى أن حفل ختام الدورة الأولى لهذه المسابقة أقيم في الأردن عام 2017 برعاية ولي عهد الاردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وتم حفل ختام الدورة الثانية في الكويت برعاية وزير الإعلام والشباب، أما حفل ختام الدورة الثالثة فتم في عمان عام 2022 بحضور ملكة السويد سيلفيا.