تحقيقان عن معاداة السامية وكراهية الإسلام في هارفارد يرصدان خوفا وتعصبا على نطاق واسع

واشنطن: أصدرت جامعة هارفارد الأمريكية تقريرين أمس الثلاثاء كشفا عن تعرّض العديد من الطلاب اليهود والإسرائيليين والعرب والمسلمين والفلسطينيين للتعصب والإساءة خلال الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة الواقعة في ولاية ماساتشوستس العام الماضي، فضلا عن خوف البعض من الاستبعاد بسبب التعبير عن آرائهم السياسية.

وجاء التقريران نتيجة عمل فريقين جرى تشكيلهما في يناير/ كانون الثاني 2024، أحدهما لمكافحة معاداة السامية والتحيز ضد إسرائيل، والآخر لمكافحة التحيز ضد المسلمين والعرب والفلسطينيين.

وقدّم التقريران توصيات بضرورة مراجعة جامعة هارفارد لقواعد القبول والتعيين والمناهج وبرامج التوجيه والتدريب، بالإضافة إلى تغيير إجراءاتها التأديبية.

ويأتي التقريران في الوقت الذي تواجه فيه الجامعة ضغوطا كبيرة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلنت الشهر الماضي تجميد أكثر من 2.2 مليار دولار من المنح معظمها مخصصة للأبحاث الطبية وغيرها من الأبحاث العلمية.

وقال ترامب إن هارفارد وجامعات أمريكية أخرى تُشجع أيديولوجيات معادية لأمريكا وللسامية وأيدولوجيات ماركسية.

ورفعت هارفارد، وهي جامعة خاصة، دعوى قضائية ضد الحكومة، مُدعية أن تصرفاتها تنتهك حقوقها الدستورية في حرية التعبير والحرية الأكاديمية.

وقال رئيس جامعة هارفارد الدكتور آلان غاربر إن التقارير تضمّنت “شهادات شخصية مؤلمة” مستقاة من جلسات الاستماع التي عُقدت العام الماضي.

وكتب في رسالة مرفقة بالتقريرين “أفاد أفراد من الجاليات اليهودية والإسرائيلية والصهيونية بأنهم وجدوا مناخ الحرم الجامعي خاليا من الترحاب. وفي بعض الحالات، أخفوا علامات واضحة على هوياتهم لتجنب المواجهة. وأفاد أفراد من الجاليات المسلمة والعربية والفلسطينية والمؤيدة للفلسطينيين بأنهم شعروا بأنه يجري الحكم عليهم (مسبقا) وبتشويه صورتهم وإسكاتهم”.

وأضاف أن الجامعة ستبذل المزيد من الجهود لتعليم طلابها كيفية إجراء “حوار بناء ومتحضر” مع أشخاص من خلفيات مختلفة، وستعزز “تنوع وجهات النظر”.

(رويترز)