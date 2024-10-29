سياسة | عربي

تحقيق أممي: حجم العنف الجنسي في السودان “مهول”

29 - أكتوبر - 2024

أم (24 عامًا) قالت إنها تعرّضت للاغتصاب من قبل ميليشيات في الجنينة، غرب دارفور، تقف خارج ملجأ مؤقت في أدري، تشاد، 21 يوليو 2023- رويترز

جنيف: أصبحت جرائم الاغتصاب “مُعمّمة” في السودان، بعد 18 شهراً من الحرب الأهلية، وفق ما أظهر تحقيق أجرته الأمم المتحدة، نشر الثلاثاء، مشيراً إلى أن معظم أعمال الاغتصاب ارتكبتها قوات “الدعم السريع”.

وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان محمد شاندي عثمان، في بيان، إن “حجم العنف الجنسي الذي شهدناه في السودان مهول”.

ولم يسلم الأطفال من هذا العنف، في حين اختطفت نساء وفتيات لاستعبادهن جنسياً، وفقاً لهذا التقرير.

وقال عثمان، الذي يرأس هذه البعثة، التي أُسِّست، أواخر العام الماضي، من جانب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ بدء الصراع في نيسان/أبريل 2023: “لم يعد هناك مكان آمن في السودان”.

وبعد 18 شهراً من الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضاً رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات “الدعم السريع”، بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، الملقب “حميدتي”، “تزداد المعاناة يوماً بعد يوم، مع 25 مليون شخص في حاجة الآن إلى المساعدة”، وفق ما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن، الإثنين.

(أ ف ب)

  1. يقول يوسف:
    أكتوبر 29, 2024 الساعة 11:27 ص

    مستحيل! السودان بلاد الإيمان و الاسلام و لايمكن ابدا ان يصدر هكذا تصرفات من شعب السودان الأبي.

  2. يقول Adam Said:
    أكتوبر 29, 2024 الساعة 11:55 ص

    يجب محاكمة كل الدول المتورطة في هذه الجرائم الشنيعة
    وعلى رأسهم النظام الإماراتي

  3. يقول هذه هي نتائج الحرب😞:
    أكتوبر 29, 2024 الساعة 12:03 م

    حتى بعد إنتهاء الحرب😞 فإن نتائجها النفسية ستبقى موجودة😞 وسينتج عن هذه الحرب الآلاف من الضحايا 😞الذين لن ينسوا أبدا الإعتداءات اتي تعرضوا لها 😞

