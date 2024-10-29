تحقيق أممي: حجم العنف الجنسي في السودان “مهول”

أم (24 عامًا) قالت إنها تعرّضت للاغتصاب من قبل ميليشيات في الجنينة، غرب دارفور، تقف خارج ملجأ مؤقت في أدري، تشاد، 21 يوليو 2023- رويترز

جنيف: أصبحت جرائم الاغتصاب “مُعمّمة” في السودان، بعد 18 شهراً من الحرب الأهلية، وفق ما أظهر تحقيق أجرته الأمم المتحدة، نشر الثلاثاء، مشيراً إلى أن معظم أعمال الاغتصاب ارتكبتها قوات “الدعم السريع”.

وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان محمد شاندي عثمان، في بيان، إن “حجم العنف الجنسي الذي شهدناه في السودان مهول”.

ولم يسلم الأطفال من هذا العنف، في حين اختطفت نساء وفتيات لاستعبادهن جنسياً، وفقاً لهذا التقرير.

قالت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان في تقرير جديد مفصّل اليوم ان قوات الدعم السريع ارتكبت عنف جنسي على نطاق واسع وخلصت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد ان هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ⬅️ https://t.co/P8AAOiByfS pic.twitter.com/rsORVoFkUn — UN Human Rights Council (@UN_HRC) October 29, 2024

وقال عثمان، الذي يرأس هذه البعثة، التي أُسِّست، أواخر العام الماضي، من جانب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ بدء الصراع في نيسان/أبريل 2023: “لم يعد هناك مكان آمن في السودان”.

وبعد 18 شهراً من الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضاً رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات “الدعم السريع”، بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، الملقب “حميدتي”، “تزداد المعاناة يوماً بعد يوم، مع 25 مليون شخص في حاجة الآن إلى المساعدة”، وفق ما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن، الإثنين.

(أ ف ب)