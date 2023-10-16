تحقيق أولي ضد الجزائري عطال بتهمة “الدفاع عن الإرهاب”

نيس- فرنسا: أعلن المدعي العام في نيس، الإثنين، فتح تحقيق أولي بتهمة “الدفاع عن الإرهاب” ضد لاعب نيس الفرنسي والمنتخب الجزائري لكرة القدم يوسف عطال، وذلك على خلفية منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل التصعيد بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، اعتُبر معاديًا للسامية وفيه دعوات الى العنف.

وقال المدعي العام في بيان صحافي مقتضب إن التحقيق الذي فتح أيضا بتهمة “التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين” أوكل إلى الشرطة القضائية في نيس.

وأوضحت النيابة أنها أبلغت من قبل محافظ ألب ماريتيم، أوغ موتو، ورئيس بلدية نيس، كريستيان إستروزي “بالوقائع التي يحتمل أن تنسب (إلى السيد عطال) بعد نشر رسالة الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وارتفعت الأصوات منذ السبت، بينها لرئيس بلدية نيس والمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، للتنديد بمقطع فيديو نشره عطال في حسابه على إنستغرام اعتُبِر معادياً للسامية ويدعو إلى العنف.

وحذف ظهير أيمن نيس هذا المنشور وتقدم باعتذاره، في وقت لم يتم التحقق من محتواه بشكل مستقل.

وفي بيان صحافي، أدان رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو “دعوات العنف التي أطلقها اللاعب” البالغ من العمر 27 عاماً، وقال “إنها تتعارض مع أخلاقيات رياضتنا والقيم التي تدافع عنها كرة القدم بلا كلل”.

ولجأ الاتحاد الفرنسي الى مجلس الأخلاقيات التابع له للنظر بما نشره المدافع الجزائري من “دعوات إلى العنف”، وذلك وفق ما أفاد الأحد رئيسه فيليب ديالو.

وفي منشور جديد الأحد، اعتذر عطال قائلاً “أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك”، مضيفاً أنه يريد “توضيح وجهة نظره من دون أي غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا”.

(وكالات)