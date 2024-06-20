تحقيق إسرائيلي: مقتل وإصابة جنود بنيران صديقة في هجوم 7 أكتوبر

القدس: خلص تحقيق أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مقتل وإصابة عدد من جنوده برصاص زملاء لهم خلال أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بحسب تسريبات لنتائج هذا التحقيق كشفت عنها وسائل إعلام عبرية.

وكانت فصائل فلسطينية، بينها حماس والجهاد الإسلامي، شنت في ذلك التاريخ هجوما مباغتا على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع، فيما بدأت جهات عدة في إسرائيل بينها الجيش تحقيقات حول المسؤولية عن “الفشل” في التنبوء بهذا الهجوم ومنع حدوثه.

وقالت القناة “12” العبرية الخاصة، مساء الخميس، إن تحقيقا للجيش في هذا الهجوم خلص، وفق تسريبات حصلت عليها، إلى أن “أخطاء بنيران صديقة أدت إلى وفاة مأساوية لعدد (لم تذكره) من جنوده الذين كانوا مترددين للغاية” في مواجهة الفصائل المهاجمة.

وأضافت أن التحقيق ذاته وجد أن “إصابات (لم تذكر عددها) في صفوف قوات الجيش وقعت بسبب إطلاق قواتنا النار على قواتنا”.

كما تحدث التحقيق عن ما وصفه بـ”فوضى” في توزيع قوات الجيش الإسرائيلي في المناطق المحاذية لغزة.

ولفتت القناة أن النتائج الرسمية للتحقيق سيتم الشروع في نشرها بحلول منتصف يوليو/ تموز المقبل.

وقالت: “وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن التحقيق في المعارك بكيبوتس (مستوطنة) بئيري سيكون أول تحقيق يُنشر في شهر يوليو”.

وذكرت أن من بين الحوادث التي يتم التحقيق فيها أمر قائد عسكري بإطلاق النار على منزل تواجد فيه إسرائيليون احتجزهم مسلحون من حركة “حماس”، إبان أحداث 7 أكتوبر.

وكان العديد من المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين الإسرائيليين وصفوا هجوم 7 أكتوبر بأنه “فشل استخباري كبير” لبلدهم.

ومنذ ذلك الهجوم، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

(وكالات)