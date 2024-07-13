تحقيق الحلم الضائع وحذاء كين ومصير ساوثغيت يرسمون طريق الإنكليز في نهائي يورو 2024

برلين: تستعد إنكلترا لمواجهة إسبانيا في نهائي أمم أوروبا 2024 في برلين غدا الأحد، وتسعى للفوز بأول لقب كبير منذ 58 عاما.

وخسر المنتخب الإنكليزي تحت قيادة مدربه غاريث ساوثغيت المباراة النهائية قبل ثلاثة أعوام ويسعى لنتيجة أفضل في الملعب الأولمبي.

وتسلط وكالة الأنباء البريطانية الضوء على نقاط رئيسية ترسم ملامح النهائي المرتقب.

حلم إنكلترا

كان المنتخب الإنكليزي على حافة التاريخ في 2021 لكنه فشل بسيناريو مؤلم بعد خسارة النهائي أمام إيطاليا بركلات الترجيح في بطولة أمم أوروبا 2020 على ملعب ويمبلي.

ونجح ساوثغيت في إعادة التواصل بين المنتخب الإنكليزي وجماهيره من التأهل لنصف نهائي كأس العالم 2018، واقتربوا كثيرا من إنهاء الانتظار للفوز بالكأس.

ومنذ ذلك الحين نجح ساوثغيت في تجديد دماء الفريق حيث يهدف منتخب إنكلترا لإنهاء السنوات العجاف برفع الكأس الأوروبية في سماء برلين مساء الأحد.

صراع المراهقين

يتطلع لاعبان رئيسيان لنهائي الأحد لترك بصمة واضحة في ظل تألق الإنكليزي كوبي ماينو والإسباني لامين يامال على الملاعب الألمانية.

شارك ماينو 19/ عاما/ كبديل في المباراة الأخيرة لإنكلترا بدور المجموعات لحل مشكلة في خط الوسط، وتألق لاعب مانشستر يونايتد بجوار ديكلان رايس.

أما يامال فقد بلغ 17 عاما اليوم السبت، وأصبح أصغر لاعب وأصغر هداف في بطولة أمم أوروبا.

ورغم أن الثنائي أقل خبرة من زملائهما في صفوف الفريقين، لكنهما يريدان إثبات أن العمر مجرد رقم.

حذاء كين

لا مجال لإبعاد هاري كين قائد منتخب إنكلترا عن المباراة النهائية رغم استبداله في نصف مباريات الفريق ببطولة اليورو.

وقد تراجع مستوى هاري كين في بعض المباريات ولكنه سجل ثلاثة أهداف تمنحه فرصة الفوز بالحذاء الذهبي لهداف يورو 2024 ليضيفه للجائزة التي حققها في كأس العالم 2018.

وقد يتشارك هاري كين الجائزة مع عدد من اللاعبين منهم الإسباني داني أولمو الذي يتطلع أيضا للفوز بهذه الجائزة الفردية ليضيفها إلى حلمه بالفوز باللقب في برلين.

مصير ساوثغيت

ورغم كونه ثالث مدرب يقود منتخب إنجلترا أكثر من 100 مباراة، يبقى مصير ساوثغيت مثار تساؤلات بصرف النظر عن نتيجة المباراة النهائية.

وتعرض ساوثغيت لانتقادات عديدة في بداية البطولة من المحللين واللاعبين السابقين كما ألقت عليه الجماهير الزجاجات من المدرجات بعد التعادل السلبي مع سلوفينيا.

ويقود ساوثغيت المنتخب الإنكليزي للنهائي الثالث في تاريخه بكل البطولات منها مباراتين نهائيتين تحت قيادته.

وينتهي تعاقد ساوثغيت في كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذكرت تقارير أن هناك اتجاها لاستمراره مع الفريق، لكن يبقى انتظار ما سيحدث في الأيام والأسابيع التي ستلي المباراة النهائية.

عودة شو

عاد لوك شو بعد غياب طويل بسبب الإصابة حيث شارك بديلا في الفوز على سويسرا بركلات الترجيح في دور الثمانية، وسجل حضوره الأول منذ إصابته في أوتار الركبة مع فريقه مانشستر يونايتد في شباط/فبراير الماضي.

وكان شو الذي احتفل بعيد ميلاده التاسع والعشرين يوم الجمعة يأمل أن يكون جاهزا منذ بداية البطولة، حيث اختار ساوثغيت لاعبا واحدا في مركز الظهير الأيسر بالقائمة المكونة من 26 لاعبا لكن الإصابة أخرت عودته، وظهر بديلا في الفوز على هولندا بدور الثمانية.

وبات لوك شو الذي سجل هدف إنكلترا في نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 جاهزا للمشاركة أساسيا لأول مرة في ظل المخاوف بشأن اللياقة البدنية للبديل كيران تريبيير.

(د ب أ)