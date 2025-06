تحقيق داخلي في الفريق الانتقالي.. مساعد لترامب يطالب المرشحين المحتملين برسوم شهرية مقابل الحصول على مناصب

واشنطن- “القدس العربي”: طالبت منظمة “المواطن العام” الرقابية يوم الأربعاء فريق انتقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإصدار تقرير من تحقيق داخلي في مزاعم مفادها أن المساعد بوريس إبشتاين طلب من المرشحين المحتملين دفع رسوم استشارية شهرية له مقابل الضغط للحصول على وظائف في الإدارة المقبلة.

وقال روبرت فايسمان الرئيس المشارك لمنظمة Public Citizen في بيان: “إذا كانت عملية “الدفع مقابل اللعب” قد أفسدت عملية التعيين السياسي في انتقال ترامب، كما يبدو أنه الحال، فيجب الكشف عن الحقائق الكاملة للشعب الأمريكي” . “إذا كان أحد مستشاري السيد ترامب المقربين قد تعرض للخطر بسبب اعتبارات مالية شخصية، فإن عملية اختيار الموظفين نفسها قد تعرضت للخطر”، حسبما ذكرت منصة “كومن دريمز”.

Holy hell!

Trump adviser Boris Epshteyn is accused of asking for money from people under consideration for political appointments in the Trump administration.

If there’s a pay-for-play scheme here, the public deserves to know.

Release the investigation report NOW.

— Public Citizen (@Public_Citizen) November 27, 2024