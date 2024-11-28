تحقيق داخلي في الفريق الانتقالي.. مساعد لترامب يطالب المرشحين المحتملين برسوم شهرية مقابل الحصول على مناصب

واشنطن- “القدس العربي”: طالبت منظمة “المواطن العام” الرقابية يوم الأربعاء فريق انتقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإصدار تقرير من تحقيق داخلي في مزاعم مفادها أن المساعد بوريس إبشتاين طلب من المرشحين المحتملين دفع رسوم استشارية شهرية له مقابل الضغط للحصول على وظائف في الإدارة المقبلة.

وقال روبرت فايسمان الرئيس المشارك لمنظمة Public Citizen في بيان: “إذا كانت عملية “الدفع مقابل اللعب” قد أفسدت عملية التعيين السياسي في انتقال ترامب، كما يبدو أنه الحال، فيجب الكشف عن الحقائق الكاملة للشعب الأمريكي” . “إذا كان أحد مستشاري السيد ترامب المقربين قد تعرض للخطر بسبب اعتبارات مالية شخصية، فإن عملية اختيار الموظفين نفسها قد تعرضت للخطر”، حسبما ذكرت منصة “كومن دريمز”.

Holy hell! Trump adviser Boris Epshteyn is accused of asking for money from people under consideration for political appointments in the Trump administration. If there’s a pay-for-play scheme here, the public deserves to know. Release the investigation report NOW. — Public Citizen (@Public_Citizen) November 27, 2024

وفي رسالة إلى رئيسي فريق انتقال ترامب هوارد لوتنيك وليندا ماكماهون، أشار فايزمان والرئيسة المشاركة لمنظمة “بابليك سيتيزن” ليزا جيلبرت إلى أن “الروايات الإعلامية تشير إلى أن التقرير الداخلي اكتشف حادثين محددين على الأقل حيث قدم السيد إبشتاين مطالب غير مناسبة للدفع، وبالتالي فإن المخاوف تبدو أبعد من التكهنات”.

وأفادت وسائل إعلام متعددة، بما في ذلك Just the News و CNN ، بوجود المراجعة الداخلية يوم الاثنين.

وذكر موقع “جاست ذا نيوز” أن أحد الذين عرض عليهم إبشتاين عقدًا استشاريًا وفرصة استثمارية كان سكوت بيسنت، مدير صندوق التحوط الذي رشحه ترامب ليلة الجمعة كمرشح لمنصب وزير الخزانة. رفض بيسنت العروض، وفي النهاية، عندما سُئل، أبلغ فريق انتقال ترامب، بما في ذلك نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس، بمخاوفه بشأنها”، ” أمر ترامب في أواخر الأسبوع الماضي بإجراء تحقيق داخلي في الترتيبات الاستشارية لبوريس إبشتاين والمقاولين الآخرين بواسطة المحامي ديفيد وارينجتون مع تسليم النتائج إلى رئيسة أركانه القادمة سوزي وايلز”.

وتابعت “ذا جاست نيوز” ” أفاد حاكم ولاية ميسوري السابق إريك جريتنز، وهو جندي متقاعد من قوات النخبة البحرية والذي وظف إبشتاين سابقًا للتشاور بشأن ترشيح فاشل لمجلس الشيوخ في عام 2022، لفريق الانتقال في بيان تحت القسم أنه أجرى محادثة غير مريحة هذا الشهر مع إبشتاين عندما سأل عما إذا كان يجب عليه التقدم لوظيفة وزير البحرية. ونقل جريتنز عن إبشتاين قوله له: “من السابق لأوانه ذلك، دعنا نتحدث عن العمل”. وكتب جريتنز في بيان تم تقديمه يوم الجمعة إلى مكتب انتقال ترامب وحصلت عليه جاست ذا نيوز

وأضافت “لقد أعطاني نبرة السيد إبشتاين وسلوكه العام انطباعًا بتوقع ضمني للدخول في معاملات تجارية معه قبل أن يدافع عن تعييني أو يقترحه للرئيس. لقد خلق هذا شعورًا بعدم الارتياح والضغط من جانبي”. نبه جريتنز محاميه على الفور إلى المخاوف، الذي رتب لإرسال البيان إلى وارينغتون، المحامي الذي عينه ترامب وويلز للتحقيق في القضية، وفقًا للمقابلات والوثائق.

وفي حين ذكرت شبكة “سي إن إن” أن هذه الادعاءات “دفعت أولئك الذين يحققون في الأمر إلى تقديم توصية أولية بضرورة إبعاد إبشتاين عن محيط ترامب وعدم توظيفه أو دفع راتبه من قبل كيانات ترامب”، إلا أن المساعد نفى على نطاق واسع السلوك المزعوم.

وقال إبشتاين في بيان: “يشرفني أن أعمل مع الرئيس ترامب وفريقه. هذه الادعاءات الزائفة كاذبة وتشهيرية ولن تشتت انتباهنا عن جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

وفي بيان لكلا الوسيلتين الإعلاميتين، قال المتحدث باسم ترامب ستيف تشيونج: “كما هي العادة، تم إجراء مراجعة واسعة النطاق لاتفاقيات الاستشارات الخاصة بالحملة واستكمالها، بما في ذلك ما يتعلق ببوريس، من بين آخرين. نحن الآن نتحرك معًا كفريق واحد لمساعدة الرئيس ترامب في جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

وقال ترامب نفسه لموقع Just the News : “أعتقد أن كل رئيس لديه أشخاص حوله يحاولون جني الأموال منه في الخارج. إنه لأمر مخز ولكن هذا يحدث”.

وأضاف “لكن لا ينبغي لأي شخص يعمل معي بأي صفة أن يسعى إلى جني المال. ينبغي لهم أن يكونوا هنا فقط لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى. لا يمكن لأحد أن يعد بأي تأييد أو ترشيح سواي. أنا أتخذ هذه القرارات بمفردي، نقطة”.

وكتب فايزمان وجيلبرت يوم الأربعاء: “لا شك أن السيد ترامب يتخذ قراراته الخاصة بشأن الموظفين. لكن المستشارين يشكلون القرارات، ويدفعون باتجاه المرشحين الذين يحبونهم، ويدافعون عن أولئك الذين لا يفضلونهم، وفي بعض الأحيان يعملون كحراس يؤثرون على من يستحق الاهتمام على الإطلاق. لا أحد يشك في أن المستشارين المقربين مؤثرون”.

واختتم قادة الهيئة الرقابية بيانهم بالقول: “إن للشعب الأميركي الحق في معرفة الحقائق التي توصلت إليها مراجعتكم الداخلية”.

وقال محللون أمريكيون إن ” التحقيق في قضية إبشتاين هو جزء من سلسلة من المشاكل الأخلاقية مع فريق انتقال ترامب والإدارة المستقبلية”. وكانت هناك مشكلة أخرى وهي التأخير في توقيع اتفاقيات انتقالية مع إدارة بايدن.

وقد أعلن وايلز يوم الثلاثاء أن الفريق وقع أخيرًا مذكرة تفاهم مع البيت الأبيض برئاسة الرئيس جو بايدن.

وأشار وايلز أيضًا إلى أنه بدلاً من توقيع اتفاقية منفصلة مع إدارة الخدمات العامة للوصول إلى التمويل الفيدرالي ومساحات المكاتب الحكومية ودعم الأمن السيبراني، فإن فريق انتقال ترامب سيدير ​​عملية ممولة من القطاع الخاص. وذكر بوليتيكو أن الفريق لم يرد على سؤال حول اتفاقية أخرى مع وزارة العدل الأمريكية والتي تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من إجراء فحوصات الخلفية والبدء في معالجة الموافقات الأمنية للمرشحين لمجلس الوزراء.

وقالت السيناتورة الأمريكية إليزابيث وارن (ديمقراطية من ماساتشوستس)، التي انتقدت التأخير في عملية انتقال السلطة المنصوص عليها في القانون الفيدرالي، يوم الثلاثاء إن “هذا الإعلان يفشل في الإجابة على أسئلة رئيسية حول التهديدات الأمنية الوطنية وعمليات التحقق التي يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي للمرشحين، ويزيد من المخاوف بشأن الفساد. ويبدو أن هناك فجوات خطيرة بين اتفاقية أخلاقيات انتقال ترامب وحرف القانون”.

وفي حين قال ويلز إن الفريق سيكشف عن مموليه ولن يأخذ أموالا أجنبية، أضاف وارن أن “الاعتماد على المانحين من القطاع الخاص لتمويل عملية الانتقال ليس أكثر من خدعة للمقربين من ترامب لملء جيوبهم بينما يتظاهرون بتوفير أموال دافعي الضرائب”.