تحقيق سيبراني في أمريكا يشمل دور مايكروسوفت في اختراق حسابات إلكترونية

نيويورك: ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن لجنة استشارية أمريكية خاصة بالأمن السيبراني تجري تحقيقا في مخاطر الحوسبة السحابية، يشمل دور شركة مايكروسوفت في اختراق وقع مؤخرا لحسابات بريد إلكتروني خاصة بمسؤولين حكوميين، قام به قراصنة يشتبه في أنهم صينيون، وفقا لمصدرين مطلعين.

وشكلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجلس مراجعة الأمن السيبراني للتحقيق في وقائع الأمن السيبراني الكبرى. وستركز الإدارة على مخاطر البنية التحتية للحوسبة السحابية بوجه عام، بما في ذلك إدارة الهوية وتدقيقها، وستتفقد جميع مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المعنية، وفقا لما ذكره مسؤول بوزارة الداخلية.

وذكر المسؤول أن انتهاكا لأحد أنظمة البريد الإلكتروني الخاصة بمايكروسوفت لفت الانتباه للمسألة. وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما نظرا لحساسية الأمر.

(د ب أ)