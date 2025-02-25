تحقيق فرنسي بشأن الممثل جيرار دوبارديو بشبهة التهرب الضريبي

باريس: يخضع الممثل جيرار دوبارديو للتحقيق في فرنسا بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال، ويُشتبه في أنه يتخذ بلجيكا مقراً ضريبياً وهمياً له منذ العام 2013، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وأخرى قضائية، في تأكيد لمعلومات نشرها موقع ميديا بارت الإخباري.

وجرت مداهمات وجلسات استماع، في أواسط شباط/فبراير 2025، في فرنسا وبلجيكا، في إطار هذا التحقيق الذي فتحه مكتب المدعي العام المالي الوطني وأوكله إلى الشرطة القضائية الفرنسية.

ويُعتبر دوبارديو، البالغ 74 عاماً، أبرز شخصية تواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات جنسية في فرنسا، في إطار حملة “مي تو” المناهضة للعنف الجنسي.

في تشرين الأول/أكتوبر، أرجأت محكمة في باريس محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي حتى آذار/مارس، بعدما قال محاميه إن النجم مريض للغاية ولا يمكنه المثول أمام المحكمة. وقد نفى أن يكون ارتكب أي مخالفات.

أصبح دوبارديو نجماً في فرنسا منذ ثمانينيات القرن العشرين بفضل أدواره في أعمال معروفة بينها “The Last Metro” و”Police” و”Cyrano de Bergerac”، قبل أن يجعله فيلم “Green Card” للمخرج بيتر وير أيضاً من المشاهير في هوليوود.

وشارك دوبارديو في إنتاجات عالمية، بينها “Hamlet” للمخرج كينيث براناه، و”Life of Pi” للمخرج آنغ لي، ومسلسل “Marseille” على نتفليكس.

(أ ف ب)