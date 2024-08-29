تحقيق في غواتيمالا يستهدف طائفة يهودية متشددة: سوء معاملة أطفال وعنف جنسي وفتيات صغيرات حوامل

نساء من جماعة يهودية أرثوذكسية في محيط المبنى الذي كن يعشن فيه في غواتيمالا في 25 سبتمبر 2016

غواتيمالا: أعلنت النيابة العامة في غواتيمالا، الأربعاء، أنّها فتحت تحقيقاً بشبهة سوء معاملة أطفال، وارتكاب جرائم عنف جنسي، وزواج قسري في صفوف طائفة “ليف طاهور” اليهودية المتشددة التي تتمركز في عقار قرب العاصمة.

وقالت رئيسة مكتب حماية القاصرين في النيابة العامة الغواتيمالية لوكريسيا بريرا إنّ قاضياً تمكّن، الجمعة، من دخول العقار الواقع في أوراتوريو، على بُعد 60 كيلومتراً جنوب غرب مدينة غواتيمالا، لكنّ أعضاء الطائفة الحريدية المتشددة منعوه من إجراء تحقيقه كما ينبغي.

وأضافت بريرا: “نحن قلقون للغاية بشأن الوضع داخل هذه الطائفة”.

وأوضحت أنّ “هناك شكاوى تفيد بحصول زيجات (قسرية)، وفتيات صغيرات حوامل، وسوء معاملة داخل الطائفة”.

و”ليف طاهور”، التي تعني بالعبرية “القلب الطاهر”، هي طائفة تشكّلت في ثمانينيات القرن الماضي، وتعتمد تطبيقاً متشدداً للديانة اليهودية يقوم خصوصاً على إلزام النساء بارتداء نقاب أسود يغطيهنّ من الرأس إلى أخمص القدمين.

واستقرت هذه الجماعة في أوراتوريو في 2016، بعد أن دهمت قوات الأمن العديد من مبانيها في غواتيمالا، البلد الذي وصلت إليه في 2013.

وفي حينه، قالت سلطات غواتيمالا إنها تتصرف بناء على طلب من إسرائيل، التي كانت شرطتها تبحث عن قاصر مفقودة.

وبحسب بريرا، فإنّ التحقيق الحالي بدأ في أعقاب “صرخة استغاثة” أطلقها في بداية العام مراهق من جنسية أجنبية، طلب فيها تمكينه من العودة إلى بلاده، مؤكّداً أنه أُجبر على الزواج في سن مبكرة.

La Comunidad Judía de Guatemala REITERA, como lo ha hecho ya por más de 10 años, que es ajena a la secta “Lev Tahor”, cuyos líderes han sido incluso ya condenados por graves ilícitos en jurisdicciones como Nueva York. Repudiamos cualquier acto de abuso que pudiera darse dentro… pic.twitter.com/Ajci5tBx6O — Comunidad Judía Guatemala (@cjggt) August 22, 2024

وبحسب الادعاء العام، فإنّ حوالي خمسين أسرة من جنسيات مختلفة تشكّل جزءاً من هذا المجتمع، حيث يعيش حوالي مئة قاصر.

والجمعة، أحصى القاضي 29 طفلاً، لكنّ الطائفة منعته من استجوابهم، أو التحقّق من صحتهم.

وعلى شبكة إكس للتواصل الاجتماعي اتّهمت “ليف طاهور” النيابة العامة “بتنفيذ حملة اضطهاد ضد طائفتنا، بدافع فقط من التعصب الديني والتمييز” وبمشاركة دولة إسرائيل.

(أ ف ب)