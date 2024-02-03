تحقيق لهآرتس: الجنود الإسرائيليون يحتلون المنازل في غزة ثم يحرقونها

“القدس العربي”: أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير خاص نشرته أول أمس بأن معلومات حصلت عليها تشير إلى أن قادة الجيش الإسرائيلي أمروا الجنود بإشعال النار في المنازل في غزة، وقد تعرض المئات منها لأضرار لا يمكن إصلاحها.

وأوضحت الصحيفة أن جنودا بدأوا في الأسابيع الأخيرة بإضرام النار في المنازل في قطاع غزة، بناء على أوامر مباشرة من قادتهم، دون الحصول على الإذن القانوني اللازم للقيام بذلك.

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وفي تعليقه على التحقيق الذي أوردته الصحيفة، كتب يهودا فالد، السياسي الإسرائيلي من الاتحاد الوطني-تكوما، والذي شارك في حرب الإبادة الجماعية على غزة، على منصة إكس: “نعم، أشعلنا النيران في المنازل بقدر الإمكان. ونحن فخورون بذلك”.

כן הצתנו בתים.

כמה שיותר.

ואנחנו גאים בזה.

אל הבתים שטיהרנו יכלו לחזור מחבלים למלכד אותם או לארוב לכוחותינו,

אלו ארועים שקרו.

חיי חיילי קודמים לחיי האויב,

קל וחומר לבתים שלהם.

את הדמעות שלי אני משאיר לבתים השרופים שראיתי בכפר עזה ולא לבתי המחבלים ותומכי הטרור בעזה. pic.twitter.com/fDZn1Q5DTS — יהודה ולד (@yehodavald) February 1, 2024

ودمّرت الحرب الإسرائيلية قرابة نصف المباني في قطاع غزة وحوّلت الجيب الفلسطيني إلى مكان “غير صالح للعيش”، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية وحللها مركز يونوسات التابع للأمم المتحدة أن 30 في المئة من المباني في قطاع غزة دُمرت كليا أو جزئيا خلال الحرب الإسرائيلية.

وأوضح المركز أن 22131 من مباني القطاع الفلسطيني دمرت، بالإضافة إلى 14066 مبنى آخر تعرض لأضرار بالغة و32950 لأضرار متوسطة.