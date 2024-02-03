سياسة | عربي | فلسطين

تحقيق لهآرتس: الجنود الإسرائيليون يحتلون المنازل في غزة ثم يحرقونها

3 - فبراير - 2024

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“القدس العربي”: أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير خاص نشرته أول أمس بأن معلومات حصلت عليها تشير إلى أن قادة الجيش الإسرائيلي أمروا الجنود بإشعال النار في المنازل في غزة، وقد تعرض المئات منها لأضرار لا يمكن إصلاحها.

وأوضحت الصحيفة أن جنودا بدأوا في الأسابيع الأخيرة بإضرام النار في المنازل في قطاع غزة، بناء على أوامر مباشرة من قادتهم، دون الحصول على الإذن القانوني اللازم للقيام بذلك.

 

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A post shared by Khaled Yousry (@khaledyousry22)

وفي تعليقه على التحقيق الذي أوردته الصحيفة، كتب يهودا فالد، السياسي الإسرائيلي من الاتحاد الوطني-تكوما، والذي شارك في حرب الإبادة الجماعية على غزة، على منصة إكس: “نعم، أشعلنا النيران في المنازل بقدر الإمكان. ونحن فخورون بذلك”.

ودمّرت الحرب الإسرائيلية قرابة نصف المباني في قطاع غزة وحوّلت الجيب الفلسطيني إلى مكان “غير صالح للعيش”، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية وحللها مركز يونوسات التابع للأمم المتحدة أن 30 في المئة من المباني في قطاع غزة دُمرت كليا أو جزئيا خلال الحرب الإسرائيلية.

وأوضح المركز أن 22131 من مباني القطاع الفلسطيني دمرت، بالإضافة إلى 14066 مبنى آخر تعرض لأضرار بالغة و32950 لأضرار متوسطة.

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  1. يقول ابو خليل:
    فبراير 3, 2024 الساعة 6:53 م

    يجب التأكيد علي جعل الاحتلال يدفع تعويضات للمتضررين و التعهد بإعادة الأعمار كشرط اساسي من ضمن شروط إطلاق صراح الصهاينه لدي المقاومه و اهما وقف تام للحرب و انسحاب قوات الاحتلال من كامل التراب الغزاوي و فتح المعابر لدخول المساعدات و عودة الاهالي لبيوتهم و تبييض سجون الاحتلال و التوقف عن التنكيل باهلنا في الضفه و القدس

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  2. يقول جوبا فلسطين:
    فبراير 3, 2024 الساعة 10:54 م

    المقاومة هي السبيل الوحيد لنيل حقوقنا .
    حياة كريمة او موت مشرف .
    وكما تدين تدان .
    ولن يزيدنا هذا إلا كرهاً وحقداً على الصهاينة .

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  3. يقول abuelabed:
    فبراير 4, 2024 الساعة 4:21 ص

    هذه أعمال مخربين وقتالين قتلة ومجرمين. هذا هو الجبن بعينه. يخافون من الرجال فيحرقوا الحجر والنساء والاطفال. وحسبنا الله ونعم الوكيل بالصهاينة العرب فى كل مكان.

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