تحقيق مرئي لنيويورك تايمز: إسرائيل استخدمت قنابل بزنة 2000 رطل ضد المدنيين في جنوب غزة

لندن – “القدس العربي”:

توصل تحقيق مرئي قامت به صحيفة “نيويورك تايمز” مستخدمة تقنية الذكاء الاصطناعي أن إسرائيل استخدمت قنابل زنة الواحدة منها 2.000 رطل في المناطق المدنية وأكثر من 200 مرة.

وحاولت الصحيفة استخدام صور الأقمار الاصطناعية لتحليل الحفر التي تتركها هذه القنابل عند إسقاطها على جنوب غزة، مشيرة إلى أنه في الأسابيع الستة من حرب غزة، استخدمت إسرائيل وبشكل روتيني واحدة من أضخم وأكثر القنابل دمارا في ضرب المناطق التي خصصتها كمناطق آمنة للمدنيين.

وركز التحقيق على استخدام القنبلة الضخمة في منطقة الجنوب التي أمرت المدنيين في الشمال الانتقال إليها. ومع أن هذه القنابل مستخدمة من قبل الجيوش الغربية إلا أن القوات الأمريكية لم تسقطها أبدا في حروبها على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حسب خبراء الذخائر الغربيين.

A Times visual investigation found that Israel routinely dropped 2,000-pound bombs in areas it designated safe for civilians in Gaza. https://t.co/gtydRJw5N7

— The New York Times (@nytimes) December 22, 2023