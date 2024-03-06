تحقيق يحمّل نتنياهو “شخصيا” مسؤولية مقتل 45 يهوديا في حادث تدافع عام 2021

القدس: خلُصت لجنة تحقيق إسرائيلية، إلى تحميل بنيامين نتنياهو “مسؤولية شخصية” في حصول التدافع المميت الذي أدى إلى مقتل 45 يهوديا كانوا يحجّون إلى موقع ديني في جبل ميرون عام 2021.
وقالت لجنة التحقيق في تقرير صدر الأربعاء: “توصلنا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحمّل مسؤولية شخصية في هذه المأساة لأنه كان يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم أن الموقع تمّت صيانته بشكل سيئ لسنوات”، ويمكن أن “يشكّل خطرا على حياة العديد من المشاركين” في الحج السنوي الذي يقام لمناسبة عيد لاغ بعومر اليهودي.
وأشارت إلى أنه “لم يتصرّف كرئيس للوزراء كما هو متوقع لتصحيح هذا الوضع”.
(أ ف ب)
حفر قبر النتن ياهو يا الياهو بدأ للتو من عدو الداخل الصهيوني يا عيوني، اللهم اضرب الصهاينة بالصهاينة وشرد بهم في اصقاع العالم الظالم بقيادة شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم 🇵🇸🤕☝️🚀👹🔥
هل سيشنق النتن ياهو على مذبحة الهيكل البنغفيري يا عيني لننتظر ونراقب ما سيحدث في قادم الأيام يا هامان 🤥😁☝️🔥🚀