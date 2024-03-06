تحقيق يحمّل نتنياهو “شخصيا” مسؤولية مقتل 45 يهوديا في حادث تدافع عام 2021

القدس: خلُصت لجنة تحقيق إسرائيلية، إلى تحميل بنيامين نتنياهو “مسؤولية شخصية” في حصول التدافع المميت الذي أدى إلى مقتل 45 يهوديا كانوا يحجّون إلى موقع ديني في جبل ميرون عام 2021.

وقالت لجنة التحقيق في تقرير صدر الأربعاء: “توصلنا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحمّل مسؤولية شخصية في هذه المأساة لأنه كان يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم أن الموقع تمّت صيانته بشكل سيئ لسنوات”، ويمكن أن “يشكّل خطرا على حياة العديد من المشاركين” في الحج السنوي الذي يقام لمناسبة عيد لاغ بعومر اليهودي.

وأشارت إلى أنه “لم يتصرّف كرئيس للوزراء كما هو متوقع لتصحيح هذا الوضع”.

(أ ف ب)