تحقيق يكشف أن معدل قتل المدنيين في قطاع غزة بلغ 83%

لندن: كشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة الغارديان البريطانية ومجلة “+972” وموقع “لوكال كول” العبريان، أن بيانات استخباراتية إسرائيلية عسكرية سرية تُظهر أن 83 بالمئة من الشهداء الفلسطينيين في غزة من المدنيين.

5 من بين كل 6 فلسطينيين استُشهدوا على يد القوات الإسرائيلية في غزة كانوا من المدنيين

وذكر التحقيق الاستقصائي أنه وفقا لقاعدة بيانات سرية تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية فإن 5 من بين كل 6 فلسطينيين استُشهدوا على يد القوات الإسرائيلية في غزة كانوا من المدنيين، وهو معدل قتل مرتفع للغاية ونادراً ما سُجِّل مثيله في عقود الحروب الأخيرة.

وبحسب قاعدة البيانات، حددت الاستخبارات الإسرائيلية حتى مايو/أيار 2025 مقتل أو “الاحتمال الكبير لمقتل” 8 آلاف و900 مقاتل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي بعد 19 شهرا من الحرب.

في المقابل، كانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أن إجمالي عدد الشهداء بلغ 53 ألف شخص خلال ذات الفترة، ما يشير إلى أن 17 بالمئة فقط من الضحايا كانوا مقاتلين، فيما يشكّل المدنيون 83 بالمئة، أي 5 من بين كل 6 شهداء.

ونقل التحقيق عن مصدر استخباراتي (لم تسمه) قوله إنه “لو صدقنا رواية إسرائيل لاستنتجنا قتل 200 بالمئة من عناصر حماس بغزة”.

وعلى الرغم من تكرار مزاعم المسؤولين الإسرائيليين بمقتل عشرات الآلاف من المقاتلين، فإن مصادر استخباراتية وحتى ضباطا سابقين في الجيش الإسرائيلي أقرّوا بأن التصريحات الرسمية تبالغ كثيرا في أعداد القتلى من المقاتلين.

مصدر استخباراتي: لو صدقنا رواية إسرائيل لاستنتجنا قتل 200 بالمئة من عناصر حماس بغزة

ووصف الجنرال المتقاعد يتسحاق بريك، الأرقام بأنها “خدعة كبيرة”، مشيراً إلى أن الجنود على الأرض أفادوا بأن “معظم” القتلى كانوا من المدنيين، حسبما ورد في التحقيق.

وقال بريك، إن الجنود يعرفون أن السياسيين يبالغون، مضيفا: “لا علاقة بين الأرقام المُعلنة وما يجري ميدانيًا. كلها خدعة كبيرة”.

ولفت التحقيق الاستقصائي إلى أن العديد من الباحثين في الإبادة الجماعية والمحامين والناشطين الحقوقيين، بمن فيهم أكاديميون إسرائيليون، يشيرون إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مستشهدين بعمليات القتل الجماعي للمدنيين وتجويع السكان عمدا.

وأشار التحقيق إلى أن وزارة الصحة في غزة لفتت إلى أن أرقامها قد تكون أقل من الواقع، إذ لا تشمل آلاف الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض.

في الوقت نفسه، تؤكد منظمات إنسانية أن القوات الإسرائيلية قتلت مئات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الطعام، في ظل أوضاع المجاعة المنتشرة داخل القطاع.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفا و192 شهيدا، و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.

