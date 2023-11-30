تحليق مكثف لطائرات إسرائيلية فوق عدة مناطق جنوب لبنان

واصلت الطائرات العسكرية الإسرائيلية، الخميس، تحليقا مكثفا في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح جنوب لبنان، القريبة من الحدود مع شمال إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، إنه “سجّل منذ الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم (الخميس) تحليق مكثف للطيران الحربي المعادي (الإسرائيلي) في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح، وعلى علوّ مرتفع”.

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك “يتزامن مع تحليق متواصل منذ ساعات فجر اليوم لطائرات تجسسية معادية في أجواء قرى وبلدات النبطية وعلى علو متوسط”.

وشهدت الأيام الأخيرة على الحدود هدوءًا حذرًا، بعدما كانت قد اشتعلت نسبيا وشهدت مقتل عشرات من الجانبين منذ 8 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، غداة الحرب المدمرة التي بدأتها إسرائيل على قطاع غزة وراح ضحيتها آلاف المدنيين الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.

(الأناضول)