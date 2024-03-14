تحليلات صحافية.. رسالة السنوار: الإسرائيليون موجودون بالضبط حيث نريدهم أن يكونوا

الناصرة- “القدس العربي”: يرى خبير اقتصادي إسرائيلي بارز أن غزة ليست سباقاً، إنما هي ماراثون لم تحقق فيه إسرائيل أهدافها الإستراتيجية، وأن النتيجة الآن هي انتصار تكتيكي يمكن أن يتحول إلى هزيمة إستراتيجية”.

ويقول المعلق الخبير الاقتصادي الإسرائيلي أيال عوفر، في تحليل نشره موقع القناة 12 العبرية، إن طموح نتنياهو إلى “النصر المطلق على حماس” يولّد واقعاً لن تُهزم فيه الحركة، ولن تتم معالجة التهديدات الجدية لإسرائيل، مثل “حزب الله” والحصار البحري الحوثي واستعادة الردع الإقليمي. ويؤكد أن نتنياهو، ومعه جميع أعضاء كابينيت الحرب، من غالانت، وصولاً إلى غانتس، لا يعرفون ما يقولون: “الحرب لن تنتهي من دون الوصول إلى خط النهاية في رفح“.

تزعم صحفٌ أن السنوار مرّر رسالة إلى قيادة “حماس”: لا تقلقوا، عدد القتلى الكبير من المدنيين سيؤدي إلى ضغوط على إسرائيل لوقف القتال

ويمضي عوفر في تحليله وتحذيره: “يتم طرح صورة وهمية للعالم كلّه، تستند إلى معطيات صحيحة: 75% من الكتائب التابعة لـ”حماس” تم تفكيكها، وبقيت 6 كتائب، 4 منها في رفح. لكن هل القصة هي قصة كم تبقّى من كتائب “حماس”، وكم انتقل منها إلى حرب العصابات؟ الانشغال المهووس فقط باحتلال رفح يمنع الجيش من التوصّل إلى أهداف لا تقل أهميةً في الشهر القريب. غزة ليست سباقاً، إنما هي ماراثون لم تحقق فيه إسرائيل أهدافها الإستراتيجية. النتيجة: انتصار تكتيكي يمكن أن يتحول إلى هزيمة إستراتيجية”.

ويؤكد عوفر أنه، بعد خمسة شهور من القتال، يجب أن ينظر إلى الجمهور الإسرائيلي وقول الحقيقة: حقّقنا، جزئياً فقط، هدف تحرير الرهائن. عملياً؛ “حماس” تتمسك بمواقفها، وتشعر بالنصر.

ويشير إلى أن الرغبة الإسرائيلية في “تفكيك حُكم حماس” لم تتحقق.

ويتابع: “في الوقت نفسه، نجحت “حماس” في خلق ضغوط دولية، عبر ادعاء “إبادة شعب”، وصور الأطفال الذين يتضورون من الجوع، وأعداد القتلى الغزيين الذين يُقال إنهم “مدنيون”. صحيفة “وول ستريت جورنال” أشارت إلى أن السنوار يعتمد على هذا، تحضيراً للمعركة في رفح، ومرّر رسالة إلى قيادة “حماس” في قطر: “لا تقلقوا، عدد القتلى الكبير من المدنيين سيؤدي إلى ضغوط على إسرائيل لوقف القتال”. وبحسب الصحيفة، فإن رسالة السنوار وصلت إلى الدوحة مع رسالة بهذه اللغة: الإسرائيليون موجودون بالضبط حيث نريدهم أن يكونوا”.

ما الذي يؤلم “حماس” فعلاً؟

يقول عوفر إن فشل “حماس” الكبير هو في عدم قدرتها على إشعال هجوم إقليمي على إسرائيل، وإن قيادة الحركة لا تزال تأمل بتغييرات من خلال نشوب اضطرابات في شهر رمضان.

ويضيف: “نأمل بأن تنجح السياسة الإسرائيلية الذكية والمضبوطة في منع ذلك، وبصورة خاصة في القدس، وأيضاً في غزة. لكن، عندما ننظر إلى ردّ “حماس” على المقترح الذي قدمه الوسطاء والولايات المتحدة، يمكن أن نلاحظ ما يزعج قيادة “حماس” في غزة: إنهم يطالبون بعودة النازحين من الجنوب إلى منازلهم المدمرة جزئياً في الشمال. هناك، تكمن قصة الردع. من دون قصد، بات الإنجاز الأكبر لإسرائيل في مجال الردع الإقليمي هو الدمار الكبير الذي خلّفته المعارك في مدينة غزة. علينا أن نستعمل هذا الإنجاز الرادع، وأن نعمّقه بكل الطرق القانونية الممكنة”.

الوضع في شمال القطاع، عسكرياً وإنسانياً

كما يرى الخبير الاقتصادي الإسرائيلي أنه رغم إعلان إسرائيل “السيطرة العملياتية” في شمال القطاع، وعملياً، انسحبت من الجزء الأكبر من هناك، فإن الوضع في الشمال ليس جيداً بالنسبة لها. ويعلل ذلك بالقول إنه لا يزال هناك 300 ألف نسمة في الشمال، بينهم آلاف “المخربين”، ويتركزون في مراكز الإيواء التابعة لـ “الأونروا”، في الأساس في جباليا والرمال، وفي أجزاء أُخرى جنوبي المدينة: حي الزيتون وصبرا.

ويرى أن “حماس” “تحاول إظهار بعض السيطرة: رجال شرطة يعتقلون اللصوص، وبعض موظفي البلدية يحاولون إظهار أنهم يعملون”.

كما يرى أن “الإرهاب” في شمال القطاع لم ينتهِ: “من بين عشرات حالات إطلاق القذائف، الأسبوع الماضي، كان هناك 9 من الشمال في اتجاه سديروت وأشكلون والغلاف. طريقة “حماس” هي زرع عبوات مختلفة، بعضها في بيوت سرية. مقاتلو الحركة يتحركون من دون سلاح، وبملابس مدنية، ويندمجون داخل المجتمع، ويحملون السلاح خلال قيامهم بهجوم، ويعودون ليكونوا مدنيين. هناك إمكانية لم يتم فحصها كلياً حتى اللحظة (لأنه لا يمكن الدخول إلى كل منزل في مدينة غزة)، وهي وجود رهائن في مدينة غزة. لذلك، يجب إخلاء كل المدينة إلى الجنوب – لكي تسقط منظومة الإمداد اللوجستي التابعة لـ “حماس”. هذه المنظومة تتشكل من مئات آلاف المدنيين الذين بقوا في مدينة غزة، ويحصلون الآن على مساعدات من إسرائيل، تصل أيضاً إلى “مخربي حماس” الذين يختبئون بينهم”.

طنجرة ضغط

ورداً على سؤال، يوضح عوفر أنه من أجل خلق ضغط إضافي على “حماس”، وفي الوقت نفسه، تخلص إسرائيل من المسؤولية عن حياة المدنيين، يجب أن تنفّذ سياسة بعكس السياسة التي ينفّذها الجيش الآن: على الجيش أن يعمل على تنظيف شمال القطاع كلياً، وتحديداً، الجزء القريب من إسرائيل، من جميع بنى “الإرهاب” والناشطين الموجودين بالآلاف في شمالي مدينة غزة. لا توجد طريقة أُخرى للقيام بذلك، سوى إجلاء السكان الذين ما زالوا يشكلون دروعاً بشرية لناشطي”الإرهاب” الموجودين بينهم.

إخراج إسرائيل من الأزمة

ويعتقد الخبير الإسرائيلي أنه في إطار العمليات العسكرية في مدينة غزة ومحيطها، يستطيع الجيش، بحسب القانون الدولي، الطلب من السكان الذهاب جنوباً إلى المناطق الإنسانية في المواصي ورفح وشاطئ خان يونس. ويضيف: “هناك في جنوب القطاع، وفقط هناك ستؤمّن المساعدات الإنسانية للمدنيين. على الجيش أن يسمح لكل جهة: الولايات المتحدة، مصر، الإمارات، أو السعودية، بتحمّل مسؤولية إدخال المساعدات إلى جنوب القطاع، عبر مصر ومعبر رفح. وعملياً، من الأفضل إخراج إسرائيل كلياً من المسؤولية عن الجانب الإنساني: وقف الفحص الأمني الذي يجري في معبر نيتسانا وكرم أبو سالم، وأن يتم توجيه الانتباه الدولي إلى معبر رفح”.

العصا والجزرة

ويحذّر عوفر من اجتياح رفح في هذه المرحلة بقوله: “لأن العالم كله يضغط على إسرائيل للامتناع من القيام بحملة على رفح، والمشكلة في إجلاء 1.4 مليون شخص من المنطقة كبيرة جداً، من الأفضل لإسرائيل أن تحافظ على إمكانية الدخول إلى رفح كتهديد، وعدم تنفيذه الآن.

عوفر: من دون قصد، بات الإنجاز الأكبر لإسرائيل الدمار الكبير الذي خلّفته المعارك في مدينة غزة. علينا أن نستعمل هذا الإنجاز الرادع، وأن نعمّقه بكل الطرق القانونية الممكنة

ويتابع: “التفكير السطحي في أننا فقط إذا فكّكنا 4 كتائب إضافية لحماس في رفح، فسنصل إلى خط النهاية، ونسير نحو الانتصار المطلق، لا يأخذ بعين الاعتبار أن الحرب في غزة متعددة الأبعاد. مثلاً: سيستغل ناشطو “حماس” والمواطنون الإجلاء شمالاً من رفح، من أجل تنظيم أنفسهم بهدف مسيرات عودة إلى شمال القطاع”.

من هنا يرى أنه “من الأفضل لإسرائيل أن يبقى الفلسطينيون هناك في طنجرة الضغط في رفح”. هذا بالإضافة إلى أن إجلاء السكان جنوباً من شمال القطاع سيسمح للجيش بالقيام بحملات مشابهة في مركز القطاع (دير البلح) والجزء الغربي من النصيرات (مناطق لم يعالجها الجيش برياً).

وعملياً، يقترح عوفر أن ينسحب الجيش كلياً من جنوب القطاع في شهر رمضان، وأن يركز قواته في وسط القطاع وشماله، في الوقت الذي يستمر في السماح للسكان بالتوجه جنوباً إلى المناطق التي لا يعمل فيها الجيش حالياً، وتوجد فيها مساعدات إنسانية.

خضوع “حماس” لمصر

ويرى أيضاً أن البديل من الحملة العسكرية على رفح يجب أن يتضمن عاملاً إضافياً مهماً، إذ يمكن أن تؤدي مصر ودولٌ أخرى دوراً مهماً: الاقتراح على “حماس” الاستسلام في معبر رفح، وتسليم سلاحها لمصر. زاعماً أنه بالنسبة إلى الحركة، هذا أفضل من الخضوع لإسرائيل، وأنه يمكن أن يتم طرح جزرة على شكل منح مالية لقاء كل قطعة سلاح تابعة لـ “حماس” يتم تسليمها لمصر في معبر رفح خلال رمضان، ويمكن أن يتم منحهم منحة مالية مضاعفة في الأسبوع الأول من حملة جمع السلاح بهدف تحريك العملية.

ويخلص أيال عوفر للقول: “نتيجة هذه الخطوات كلها، تحتفظ إسرائيل بإمكانية العمل عسكرياً في رفح، لكن في الوقت الحالي، تخلق فصلاً واضحاً، إذ يسيطر الجيش على مناطق خالية في شمال القطاع، في الوقت الذي يتحرك السكان جنوباً، بينما يعتمد السكان، أكثر فأكثر، على المساعدات التي تصل عبر رفح ومصر، من دون أي علاقة اقتصادية/ مدنية لإسرائيل. إن لم تخضع “حماس”، ولم تحرر جميع الرهائن بعد شهر رمضان، حينها؛ يتم الدخول إلى رفح.