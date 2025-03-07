تحليل: النساء أقلية في المناصب القيادية بالشركات الألمانية

فرانكفورت/فيسبادن: لا تزال النساء يشكلن أقلية بشكل واضح في المناصب القيادية بالشركات الألمانية.

وبحسب تحليل أجرته شركة المعلومات التجارية “شوفا” بمناسبة يوم المرأة العالمي (8 مارس/آذار)، فإن 28% من إجمالي 1ر5 مليون شركة في ألمانيا تضم امرأة واحدة على الأقل بين المالكين أو الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة.

وبالمقارنة بالتقييم الأول الذي أجرته الشركة قبل أربع سنوات، فإن نسبة النساء في المناصب القيادية بالشركات الألمانية زادت على نحو قليل، حيث كانت تبلغ 26% في عام 2022.

ومع ذلك، رصد تقييم حديث أجراه بنك التنمية الألماني “كيه إف دابليو” اتجاها نزوليا في الشركات متوسطة الحجم: من بين حوالي 84ر3 مليون شركة متوسطة في ألمانيا تشكل النساء 3ر14% من المناصب القيادية فيها عام 2024، وهي أدنى حصة منذ التقييم الأول الذي جرى في عام 2003.

وبعد أن بلغت الحصة ذروتها في عام 2022 (7ر19%)، تراجعت إلى 8ر15% في عام 2023. وقالت كاترينا هيرمان، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الألماني: “نحن بعيدون كل البعد عن اللحاق بالركب فيما يتعلق بنسبة النساء في المناصب القيادية في الشركات متوسطة الحجم”.

وبحسب تحليل “شوفا”، فإن معظم الشركات التي تضم امرأة واحدة على الأقل في المناصب القيادية تعمل في قطاع الطب البيطري (5ر68%)، والمهن الاجتماعية والصحية (2ر60% لكل منهما)، وتصنيع الملابس (3ر58%) وفي التعليم والتدريس (2ر52%).

ويندر وجود نساء في مناصب قيادية في المهن التي تصنف نمطيا على أنها ذكورية: في قطاع اقتصاد الغابات (6ر6%) وفي البناء (7ر6%).

(د ب أ)