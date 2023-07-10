تحليل بيانات : مقتل 47 ألف جندي روسي في الحرب بأوكرانيا

موسكو: أظهرت حسابات وسائل الإعلام الروسية المستقلة أن 47 ألف جندي روسي على الأقل قتلوا حتى الآن في الغزو الروسي الشامل على أوكرانيا والذي بدأ في 24 شباط/فبراير 2022 .

وأفادت بوابة ميدوزا الإخبارية الإلكترونية التي شاركت في التقييم، اليوم الإثنين، بأن هذا كان نتيجة لتحليل بيانات استند إلى أعداد قضايا الميراث وكثرة الوفيات في العام الماضي.

وهذا العدد لا يشمل المفقودين والأشخاص المصابين بشكل خطير. كما لا يشمل المقاتلين الذين سقطوا في صفوف الميليشيات الانفصالية لجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية أو من لا يحملون جواز سفر روسيا .

وفقا لتحليل البيانات استنادا إلى العدد المتزايد لإجراءات إثبات صحة الوصايا التي افتتحت في روسيا للرجال، يمكن القول إن نحو 22 ألف جندي سقطوا في نهاية 2022 وسقط 25 ألف جندي آخر من بداية 2023 حتى نهاية آذار/مارس.

ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد الخسائر البشرية الروسية. وكانت آخر مرة أعلنت فيها وزارة الدفاع الروسية عن بيانات في نهاية أيلول/سبتمبر 2022 عندما أقرت بوفاة 5937 من جنودها. حتى وقتها كانت تعتبر الأرقام أقل بكثير من الواقع.

وعلى الجانب الآخر، تعتبر بيانات الجيش الأوكراني التي تتحدث عن سقوط أكثر من 230 ألف روسي، مبالغ فيها.

كما لا يوجد دليل يدعم البيانات الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الغربية التي تتحدث عن سقوط أكثر من مئة ألف روسي في الحرب.

(د ب أ)