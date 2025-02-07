تحليل: رسوم ترامب الجمركية تأجلت لكنها تسببت في ضرر طويل الأمد للعلاقات الأمريكية الكندية

أوتاوا: أصيب الكنديون بصدمة بسبب إعلان الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات من كندا والمكسيك، مثلما أصيبوا بدهشة إزاء تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق باستخدام “القوة الاقتصادية” لإجبار كندا على أن تكون تابعة للولايات المتحدة. وقال المحلل السياسي الكندي البروفيسور رولاند باريس، أستاذ الشؤون الدولية ومدير كلية الدراسات العليا للشؤون العامة والدولية في جامعة أوتاوا، في تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني، إن قرار ترامب في اللحظة الأخيرة بتأجيل تطبيق تلك الرسوم الجمركية لمدة 30 يوما أثار قدرا من الارتياح. ولكي تفوز بهذا التأجيل، قامت كندا بتوسيع خططها القائمة لتعزيز الأمن على حدودها ومكافحة الاتجار في الفنتانيل وغسل الأموال.

وأشار باريس إلى أنه على الرغم من هذا التطور لا يزال خطر حرب الرسوم الجمركية يلوح في الأفق. فقد أشاد الرئيس ترامب بشكل متكرر بالرسوم الجمركية بوصفها أدوات “جميلة” متعددة الأغراض يمكن أن تحفز التصنيع المحلي وتحقق عائدات ضخمة للخزانة الأمريكية. وفي يناير/كانون الثاني، استغل أيضا التهديد بفرض رسوم جمركية لإقناع كولومبيا بقبول رحلات جوية عسكرية تقل مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة.

وقد أظهرت كندا رغبتها في التفاوض وسوف تسعى إلى تمديد التأجيل إلى ما بعد الـ30 يوما أو حسم الخلاف بشكل كامل. إلا أن ردها في نهاية الأسبوع أشار إلى أنها مستعدة للرد على الرسوم الجمركية أيضا، الأمر الذي ربما يكون قد دفع ترامب إلى تأجيل تطبيق الرسوم. ويبدو أن تهديداته قد نشطت نزعة قومية كامنة ولكن قوية في كندا.

وقال البروفيسور باريس إن الرئيس ترامب كرر دعوته إلى كندا لتصبح الولاية الأمريكية رقم .51 ولم يتلق معظم الكنديين هذه التصريحات، والتي اقترنت بالتهديد باستخدام “القوة الاقتصادية”، كدعوة، وإنما كاعتداء على اقتصاد كندا وسيادتها. واستغل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي من المقرر أن يستقيل عندما يختار حزبه الليبرالي زعيما جديدا، هذا المزاج الشعبي في خطاب بثه التلفزيون في نهاية الأسبوع، للرد على الرسوم الجمركية التي قرر ترامب فرضها، حيث قال “نحن لم نطلب هذا، لكننا لن نتراجع”. ثم أعلن أنه إذا تم فرض الرسوم الجمركية الأمريكية بالفعل، فإن كندا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات أمريكية تبلغ قيمتها 155 مليار دولار كندي. وهو مبلغ أكبر مما توقعه البعض في البداية.

وقد أعرب المرشحان البارزان لخلافته في منصب زعيم الحزب الليبرالي، وهما محافظ بنك إنجلترا السابق مارك كارني ونائبة رئيس الوزراء السابقة كريستيا فريلاند، عن تأييدهما للرسوم الجمركية الانتقامية. كما أيدها بيير بوليفيه، زعيم حزب المحافظين المعارض، الذي يتفوق في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من العام الجاري. وأعرب قادة المقاطعات الكندية، وهم منقسمون حتى الآن، عن موافقتهم عليها. وتشارك المواطنون الكنديون قوائم بالمنتجات الأمريكية لمقاطعتها. ورأى البروفيسور باريس أن الآن وبعد رفع التهدد الفوري من الرسوم الجمركية الأمريكية، تراجعت حدة الشك والغضب لدى الكنديين بفعل الارتياح والغموض بشأن ما الذي قد يحدث في المستقبل. وتوقع بعض الاقتصاديين، أنه إذا تم تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها ستدفع الاقتصاد الكندي إلى الركود خلال فترة تتراوح بين 5 أشهر و6 أشهر.

ومن المتوقع أيضا خسارة كبيرة للوظائف، من بينها 100 ألف وظيفة في مقاطعة كيبيك وحدها، وفقا لحاكم المقاطعة. وأشار باريس إلى أن الاقتصاد الأمريكي أكبر من الكندي بعشر مرات كما أنه أقل اعتمادا على التجارة من اقتصاد كندا، وهو في وضع أفضل لتحمل حرب رسوم جمركية طويلة. ومع ذلك، فإن كندا ليست عاجزة، حيث أن المسؤولين في أوتاوا يدركون نقاط الضعف السياسية لترامب، ومن بينها التزامه بإبقاء تكاليف المستهلك منخفضة للأمريكيين، وإخلاصه للولايات والمناطق والقطاعات الأمريكية التي قدمت له الدعم السياسي. وقد صمم صانعو السياسة الكنديون رسوما جمركية مضادة مع الأخذ في الاعتبار نقاط الضعف هذه.

ونظرا لأن كندا هي وجهة التصدير الرئيسية لـ34 ولاية أمريكية، فإن أوتاوا لديها فرص كبيرة لتوجيه الرسوم الجمركية الانتقامية الخاصة بها بدقة. (حتى بدون هذه التدابير المضادة، فإن الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب بنسبة 25 % على الواردات والتي علقها الآن، ستكلف الأسرة الأمريكية 1200 دولار شهريا، وفقا لمختبر الميزانية بجامعة ييل). كما أن كندا هي أكبر مورد أجنبي للنفط الخام والغاز الطبيعي والكهرباء والعديد من السلع الضرورية لقطاعات الصناعة والدفاع الأمريكية. على سبيل المثال، تعتبر شركة “تيك ريسورسيز”، في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية، هي أكبر منتج في أمريكا الشمالية للجرمانيوم- وهو معدن يستخدم في إنتاج أشباه الموصلات والألواح الشمسية والبصريات عالية الجودة.

وألمح رئيس الوزراء ترودو خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن كندا يمكنها، إذا تم الضغط عليها، أن تعيد تقييم وصول الولايات المتحدة إلى مثل هذه السلع، على الرغم من أنه شدد على أنه لا يرغب في تصعيد الصراع. ورأى البروفيسور باريس أن التحدي الذي تواجهه كندا الآن هو إقناع الرئيس ترامب إما بإنهاء التهديد بفرض الرسوم الجمركية أو تأجيلها إلى وقت لاحق في المستقبل. ومع ذلك، هناك إدراك متعقل في أوتاوا أن هذه الحلقة قد تكون مقدمة لأربعة أعوام من التهديدات والإكراه والفوضى. ولم تتضح بعد التفاصيل الكاملة بشأن أحدث التزام من كندا بمكافحة إنتاج الفنتانيل والهجرة غير الشرعية، ولكن يبدو أنها تتكون إلى حد كبير من مبادرات تم الإعلان عنها في ديسمبر/كانون الأول. وتشمل هذه المبادرات استثمار 3ر1 مليار دولار كندي لتمويل العناصر الإضافية التي سيتم نشرها على الحدود، ومعدات المراقبة والإجراءات الخاصة باستهداف الجريمة المنظمة.

واعتبر باريس أن هذا يعد ثمنا بسيطا من أجل استمرار التجارة بشكل سلمي، خاصة لأن كندا لديها مصلحة قوية في تأمين حدودها والتصدي لتجارة الفنتانيل أيضا. ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية الأمريكية تم تأجيلها فقط، ويستعد المسؤولون في أوتاوا لأن يقدم ترامب مطالب أو يوجه تهديدات جديدة. واعتبر باريس أنه حتى لو تم إنهاء التهديد الحالي بشن حرب تجارية بشكل كامل، سيكون لهذا التهديد آثار دائمة على العلاقات الثنائية. لقد كانت هناك خلافات تجارية بشكل دائم بين كندا والولايات المتحدة، وكان ذلك بشكل تقليدي بشأن قضايا عادية نسبيا مثل طريقة تسعير الخشب.

لكن الكنديين كانوا يفترضون منذ فترة طويلة أن الولايات المتحدة لن تسعى عن عمد إلى إلحاق الضرر بكندا، ولكن تم تحطيم هذا الافتراض خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد عاد الرئيس ترامب إلى السلطة لفترة ثانية بأصوات ملايين الأمريكيين، مع صعود مؤيديه بقوة في واشنطن. وهناك احتمال حقيقي بأن هذا النزاع قد يمثل اتجاها سياسيا طويل الأجل في السياسة الأمريكية يجب الانتباه إليه- وليس لحظة شاذة يمكن انتظار مرورها. وبالتالي سيواجه القادة السياسيون ورؤساء الشركات في كندا ضغوطا مكثفة لتقليل ضعف كندا أمام التهديدات المستقبلية من واشنطن. ويشمل هذا مضاعفة الجهود لتوسيع التجارة الكندية في أوروبا وآسيا وأماكن أخرى، وإعادة التفكير في الهيكل الصناعي في كندا، والمندمج الآن إلى حد كبير مع هيكل الولايات المتحدة.

ومع ذلك، ستكون الأولوية القصوى، لإصلاح العلاقات مع واشنطن. وسيتطلب القيام بهذا إعادة بناء الثقة بين البلدين- وهي ليست مهمة سهلة بعد هذا الأسبوع. ويتعين على القادة السياسيين ورؤساء الشركات في الولايات المتحدة الذين يفهمون قيمة هذه العلاقة أن يتحدثوا صراحة، وألا يلتزموا الصمت خوفا من إثارة عداء الرئيس ترامب. واختتم رولاند باريس تحليله بالقول إن كندا، من جانبها، ستواصل مد يد الصداقة للولايات المتحدة، لكنها ليست على استعداد للركوع أو الخضوع لها.

(د ب أ)