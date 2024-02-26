تحليل: مخاوف من التصعيد في آسيا والمحيط الهادئ.. لهذا تراقب تايوان كيف تتعامل الفلبين مع الصين

واشنطن: تضطلع الصين وتايوان والفلبين بدور مهم في السياسة والاقتصاد والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتواجه كل منها تحديات مختلفة في سعيها لتحقيق التنمية والاستقرار.

وبخلاف النزاع بين الصين وتايوان الذي يعود إلى عقود من الصراعات التاريخية والسياسية والثقافية، ثمة توترات أيضا بين مانيلا وبكين بشأن السيادة على بعض الجزر والمياه البحرية في بحر الصين الجنوبي.

بخلاف النزاع بين الصين وتايوان الذي يعود إلى عقود من الصراعات التاريخية والسياسية والثقافية، ثمة توترات أيضا بين مانيلا وبكين بشأن السيادة على بعض الجزر والمياه البحرية في بحر الصين الجنوبي.

هذه الديناميات تجسد نقاط التوتر والنزاع بين الصين وتايوان والفلبين، وتشكل موضوعات معقدة تطلب حلولا دبلوماسية وسلمية لتجنب التصعيد العسكري وللمساعدة في تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة.

وتقول كاريشما فاسواني ،الكاتبة السياسية التي تركز على شؤون الصين في وكالة بلومبرغ للأنباء إنه مع تصعيد الصين “أنشطة المنطقة الرمادية” في مضيق تايوان، حان الوقت لتايبيه لأن تتخلي عن استراتيجيتها الحذرة وأن تستوحي إلهاما جديدا من الفلبين. فبعد أن سئمت مانيلا من مضايقة الصيادين من قبل خفر السواحل الصيني والمناورات الخطيرة ضد سفنها البحرية ، بدأت في التنديد بهذا السلوك.

وتضيف فاسواني أن وفاة اثنين من الصيادين الصينيين الأسبوع الماضي قبالة سواحل جزيرة كينمين التايوانية، بعدما تم مطاردة قارب سريع مسجل في الصين يحمل أربعة أشخاص من قبل السلطات عندما رفض التفتيش، جعلت هذا الأمر أكثر إلحاحا. وقال مسؤول إعلامي في حرس السواحل التايواني إن وفاة الشخصين كانت أول حوادث الوفاة على الإطلاق نتيجة للإجراءات التنفيذية التي تقوم بها، لكن العواقب واسعة النطاق.

وفي البداية، كانت استجابة الصين صامتة نسبيا. وأدانت حالتي الوفاة، لكن لا يبدو أن هناك تداعيات فورية. وعلى أي حال، صعدت بكين بالفعل من مضايقاتها منذ فوز لاي تشينج تي، من الحزب الديمقراطي التقدمي في الانتخابات الرئاسية في تايوان في كانون الثاني/يناير، ويعتقد معظم الخبراء أن هذا سيستمر حتى تنصيبه في 20 أيار/مايو، وهو تاريخ رئيسي في الجدول الزمني للعلاقات بين تايوان والصين.

لكن ذلك التفاؤل الأولي لم يدم طويلا. ففي غضون أيام من وقوع حالتي الوفاة، أعلن البر الرئيسي أنه سيرسل المزيد من زوارق الدورية إلى المياه المتنازع عليها، والذي رفض دائما الاعتراف بها على أنها تتبع تايوان. ثم صعد ضباط من سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني على متن قارب سياحي تايواني، وهو عمل نادر أثار مخاوف من نقل المسافرين قسرا إلى البر الرئيسي. ولم يحدث ذلك، لكن من الواضح أن بكين قد رصدت فرصة، ولن تتركها تذهب دون زيادة ما يعرف باسم ممارسة “تقطيع السلامي”، أي محاولة الاستيلاء على أراضي تايوان، شيئا فشيئا.

ووقع التصعيد بينما كان وفد من المشرعين الأمريكيين بقيادة الجمهوري مايك جالاجر يزور تايبيه. وقد أوصلوا رسالة دعم قوية، والتي ربما أدت إلى تفاقم العلاقة الثلاثية المشحونة بالفعل. لكن هذه التمثيلات الدولية مهمة، خاصة وأن الولايات المتحدة تتجه إلى انتخابات قد تشهد تغييرا في البيت الأبيض.

وقال إيفو دالدر، السفير الأمريكي السابق لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن تقطيع السلامي هو “تحد مختلف تماما عن التهديد بغزو صريح”. إنه يضع عبء التصعيد على تايوان والولايات المتحدة، ولا يريد أي منهما زيادة المخاطر، مما يعني أن الصين تحصل على ما تريد، وتقترب أكثر من أي وقت مضى من السيطرة على تايوان، من خلال “خنق بطيء وثابت”.

وكان الرد الرسمي من الحكومة التايوانية حذرا حتى الآن. وقال الجيش إنه لن يكثف وجوده في كينمن أو جزيرة ماتسو، وحاولت تايبيه التقليل من التوترات الأخيرة، واختارت التعامل بلطف مع ردود فعل بكين. وتقول فاسواني إن هذه هي الاستراتيجية الخاطئة.

وتضيف أنه بدلا من ذلك، يجب أن تنظر إلى الفلبين. فمجموعة الجزر هذه الواقعة في جنوب شرق آسيا لها تجاربها الخاصة في التعامل مع الصين متزايدة التشدد، وهي الآن تلقي باستمرار الضوء على الأنشطة ذات المنطقة الرمادية في بحر الصين الجنوبي، وتعلن عن مدى تكرار عمل الصين في مياهها. وهذا يخدم غرضين، فهو يخبر العالم بما تفعله الصين، ويُذكّر بكين بأن هذه الأعمال لن تمر دون تحدٍ.

وتقول الكاتبة إن مصادر عسكرية تحدثت إليها، توافق على ذلك. حيث قال مينج شي شن، من معهد أبحاث الدفاع والأمن الوطني في تايوان: “دعوا المجتمع الدولي يعرف الحقيقة، ووسعوا تأثير وسائل الإعلام الدولية لتقليل نتائج الدعاية الخارجية الصينية”. وأضاف: “يجب أن نشرح للمجتمع الدولي أن الصين قد تستخدم هذا لتغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان من جانب واحد، ونأمل أن تصدر جميع الدول بيانات تدين هذا السلوك.”

وأضاف أيضا أنه يجب على كلا من كيمين وماتسو، على الرغم من عدم أهميتهما الاستراتيجية في دفاع تايوان ضد بكين بسبب قربهما من البر الرئيسي، زيادة عدد صلاحيات دوريات خفر السواحل وتعزيز أدوات إنفاذ القانون والقدرة في المياه المحظورة والمقيدة لمواجهة عمليات الصين.

وتفعل تايوان بعضا من هذا بالفعل، ولكن ليس بمدى ما تفعله الفلبين. وعلى عكس تغريدات وزارة الدفاع اليومية المهذبة، فإن مانيلا لديها، من بين أمور أخرى، حساب جريء للناطق باسم خفر السواحل الفلبيني الكومودور جاي تارييلا على منصة “إكس”، تويتر سابقا. ويقوم بانتظام بدحض ادعاءات الصين في المياه الفلبينية، وينشر مقاطع فيديو لعمليات التوغل، ويأخذ الصحفيين في رحلات لرؤية تكتيكات بكين مباشرة. وبينما لا تقترب التوترات بين الفلبين والصين من حساسية العلاقات بين البر الرئيسي وتايوان، فإنها تصاعدت في السنوات الأخيرة. ويجب أن تأخذ تايبيه ذلك بعين الاعتبار.

وكما تشير جنيفر ويلش، محللة شؤون الاقتصاد الجيوسياسي في بلومبرغ، فإن جزءا من الحساسية يعود إلى الاهتمامات المحلية.

ونقلت الكاتبة عن ويلش قولها: “يشعر الحزب التقدمي الديمقراطي بالقلق بشأن دعم الروايات التي يروج لها حزب المعارضة بأنه من المرجح أن يقود تايوان إلى الحرب، ذلك لأن الحزب الوطني التقدمي، الذي يدعو إلى مزيد من التعامل مع بكين، قد قام بتصوير الانتخابات على أنها اختيار بين السلام والحرب. نتيجة لذلك، يجب على الحزب التقدمي الديمقراطي أن يوازن الاعتبارات المحلية والخارجية.”

وتخلص الكاتبة إلى أن هذا قلق مشروع، لكن التستر وراء لغة حذرة لا يسفر عن كثير من الخير. فقد أظهرت مانيلا أن الدفاع بنشاط عن أراضيها يمكن أن يجلب العائدات، فمجرد الحديث يعيد تركيز العالم على ما تقوم بفعله بكين. إن تسليط الضوء على الأمور أمر غير مريح، لكنه ضروري. وتجاهل الوضع يتيح فقط تفاقمه وزيادة المشاكل.

(د ب أ)