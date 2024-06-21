تحليل: نتنياهو سيرفض طلب الجيش إنهاء القتال

لندن ـ «القدس العربي»: ذكر تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتجه إلى رفض مطلب سيطرحه أمامه قادة الجيش، ويتضمن توصية بإنهاء القتال في إطاره الحالي، وتقليص حجم القوات العاملة على محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.

وأشار التقرير الذي كتبه عاموس هرئيل، بعنوان «لا نصر مطلق بل حرب خالدة»، إلى أن «الجيش الاسرائيلي سيستكمل عمليته الهجومية في رفح تحت قيود أمريكية، وهو بعيد عن هزيمة «حماس» المطلقة، وسيرغب في الإعلان عن النهاية».

وأضاف «الجنرالات سيأتون الى رئيس الحكومة نتنياهو وسيطلبون مساعدته في الحصول على وضوح استراتيجي. سيوصون بإنهاء المعركة في قطاع غزة في إطارها الحالي. في الجيش، سيعرضون تقليص حجم القوات، المحدود أصلا، التي تعمل في محور فيلادلفيا على الحدود المصرية وفي الممر الآخر في وسط القطاع، والتركيز على مداهمات لأهداف أخرى لـ «حماس»، ومرة أخرى إعطاء الفرصة لعمليات أخرى».

وأشار الكاتب إلى أن «هذه الخطوات يمكن أن تشمل محاولة لإعادة تحريك الاتصالات حول صفقة تبادل ووقف النار في القطاع. وإذا نجح ذلك، والاحتمالات لا تبدو كبيرة في هذه الأثناء، فإنه سيكون بالإمكان استغلال الوقت من اجل فترة تنشيط للمقاتلين، وخلال ذلك ستجرى محاولة أمريكية أخيرة لعقد اتفاق سياسي في لبنان يهدف الى إبعاد قوات حزب الله عن الحدود الإسرائيلية».

ورأى الكاتب أن «نتنياهو الذي يعرف موقف الجيش لا يميل الى الاستجابة له»، و»هو يستمر في الإعلان بأن الحرب الضروس ضد «حماس» ستستمر بقدر ما يحتاج الأمر».

وأضاف أن «رئيس الحكومة عاد لنثر الوعود عن النصر المطلق على مؤيديه»، لكن «هدف نتنياهو الأسمى هو البقاء، واجتياز دورة الكنيست الصيفية والانتظار، على أمل فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية للرئاسة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل».

«هدفه الأسمى البقاء السياسي وانتظار فوز ترامب»

وقال إن نتنياهو يرى أن «هذا أفضل بالنسبة له من البديل، الذي هو وقف دائم لإطلاق النار في القطاع (مع صفقة تبادل)، واعتراف فعلي بالفشل في تحقيق أهداف الحرب، وتقريبا بصورة مؤكدة أيضا انسحاب أحزاب اليمين المتطرف من الائتلاف، وانهيار الحكومة».

ولأن «البقاء السياسي هو الهدف الأسمى، فإن أهمية تداعيات أخرى متوقعة نتيجة ادارة حرب من دون نهاية ستقلّ» وهذه التداعيات تشمل «عبئا متزايداً على الجنود النظاميين والاحتياط، وأزمة متفاقمة مع الإدارة الأمريكية، والمس بالشرعية الدولية للعمليات الإسرائيلية».

وقال إن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي «لا يزال حذرا من الانجرار للعاطفة، ويفقد الصبر بالتدريج، وهو يعطي هامش مناورة للمتحدث باسمه، وأحيانا ينجر بنفسه لتبادل أقوال قاسية مع سياسيين».

وأوضح أن هذا الأسبوع «تم تسريب مواجهات له من جلسات «الكابينت» مع وزراء اليمين المتطرف، بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير».

وقال إن لهجة «رئيس الاركان كانت لاذعة، وتضمنت ملاحظات حول غياب التجربة العسكرية (بن غفير تم استبعاده من الخدمة العسكرية بسبب نشاطاته كفتى في حركة كاهانا، وسموتريتش خدم في وقت متأخر ولفترة قصيرة)».

وأضاف «رئيس الأركان يذهب حتى النهاية، لكن مرؤوسيه هناك كانوا يريدون رؤيته أكثر جرأة. فالأوقات الصعبة تقتضي أقوالاً فظة: قم بعرض آلية انتهاء في رفح، طالب بالتقدم نحو صفقة التبادل، قم بتنسيق التوقعات مع الجمهور بخصوص ما ينتظرنا في الجبهة الداخلية إذا اندلعت حرب شاملة في الشمال. تحدث، يا هرتسي، تحدث».

وأشار إلى أن هليفي «وعد بالبدء في استكمال التحقيقات العسكرية حول الحرب وعرض الاستنتاجات على الجمهور في بداية شهر يوليو/ تموز».