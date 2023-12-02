تحولات فنية في موسم رمضان 2024: غياب نجوم الدراما المصرية أسبابه وتأثيراته

القاهرة ـ «القدس العربي»: تشهد الساحة الفنية المصرية تحولات كبيرة في موسم رمضان المقبل، حيث أعلن عدد كبير من نجوم الدراما الغياب عن السباق الرمضاني لعام 2024 ما يثير تساؤلات واستفسارات كثيرة، حيث تظهر تلميحات متفرقة بشأن أسباب هذا الانقطاع اللافت، خاصة بعد تسريب لائحة الأجور التي حددتها الشركة المتحدة، والتي شهدت تخفيضات كبيرة لأجور النجوم، ما جعل بعضهم يرفض المشاركة في أعمال الشركة.

يُرافق هذا الغياب إعلانات تأجيل مشاريع درامية هامة، ما يُلقي الضوء على تحولات كبيرة في مشهد الفن الدرامي المصري.

كان الفنان محمد رمضان أول المعلنين عن غيابهم عن سباق مسلسلات رمضان 2024 بعد سنوات عديدة من المشاركة انتهت بنجاح كبير من خلال مسلسل «جعفر العمدة» الذي سيطر على المنافسة السابقة، وحقق إشادات وردود فعل إيجابية وكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي الشوارع المصرية، ولكن بعدما كشف محمد رمضان عن بدء تحضير مسلسل «جعفر العمدة» الموسم الثاني، خرج وصرح في لقاء تلفزيوني له على هامش إحدى المهرجانات العربية، أنه لن يشارك في سباق مسلسلات رمضان 2024 بسبب انشغاله في العديد من الأعمال بالفترة الحالية، ويفكر في أخذ قسط من الراحة.

كما قررت الفنانة منى زكي عدم المشاركة في السباق الدرامي الرمضاني المقبل وقالت إن السبب هو انشغالها بتصوير عدد من الأعمال السينمائية، حيث بدأت حالياً في التحضير لفيلمها الجديد الذي يحمل اسماً مبدئياً «رزق الهبل» ليُعرض في موسم عيد الفطر المقبل.

كما تواصل منى تصوير فيلمها الجديد «لعب عيال» الذي تتعاون فيه من جديد مع الفنان كريم عبد العزيز بعد انقطاع لأكثر من 14 عاماً منذ قدّما معاً فيلم «ولاد العم» عام 2008 وشاركهما في بطولته الفنان شريف منير.

وتنتظر منى زكي عرض فيلم «القاهرة مكة» قريباً، والذي يشارك فيه كل من شيرين رضا، محمد ممدوح، محمد فراج، صابرين، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

تأجيل مسلسل «كوبرا»

كذلك قررت الجهة المنتجة لمسلسل «كوبرا» الذي كان سيخوض به الفنان محمد إمام الموسم الرمضاني المقبل 2024 تأجيله إلى موسم رمضان 2025 من دون كشف السبب.

وكان محمد إمام قد أعلن عن خوضه دراما رمضان بمسلسل «كوبرا» وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق، بعد غياب دام أربع سنوات منذ أن قدّم مسلسل «النمر» والذي شاركته في بطولته الفنانة هنا الزاهد.

ويتفرغ حالياً محمد إمام لمشروعه السينمائي الجديد «أبو نسب» الذي يتعاون فيه مع شقيقه المخرج رامي إمام، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الفترة المقبلة، حيث يجري إمام حالياً عدة جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية ووضع قائمة بأسماء الممثلين للتعاقد معهم.

وتغيب الفنانة دنيا سمير غانم عن دراما رمضان المقبل، لعدم استقرارها على فكرة تقدمها، وذلك بعد أن ظهرت في موسم رمضان الماضي بمسلسل «جت سليمة». وتنشغل دنيا، حالياً، بالتحضير لإعادة تقديم عروض مسرحية «آنستونا» فضلاً عن التحضير لتصوير فيلم سينمائي، يجمعها بالفنانة رحمة أحمد.

ويغيب الفنان أحمد عز عن الدراما الرمضانية للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن قدم ثلاثة مواسم من مسلسل «الاختيار» حيث ينشغل عز بتصوير فيلمَين هما: «فرقة الموت» و «أولاد رزق».

وخرجت منة شلبي من الماراثون الرمضاني لتعاقدها على بطولة فيلم «سارة وعلي» ومن المقرر أن يبدأ صناع الفيلم في تصوير مشاهدهم بالعمل خلال أيام.

على صعيد آخر، نفت الفنانة يسرا اللوزي مشاركتها في موسم رمضان 2024 مشيرة إلى أنها لا تزال تبحث عن عمل مناسب يليق بتاريخها الفني الرائع، فيما يبدو أن عدم الاستقرار على مشروع مناسب قد حال دون مشاركتها في الدراما الرمضانية هذا العام الماضي، مؤكدةً أنها ما زالت تبحث عن عمل جيد تشارك فيه.

وكانت يسرا اللوزي قد شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسلين، هما: «جميلة» الذي قام ببطولته الفنانون: ريهام حجاج وعبير صبري وسوسن بدر وأحمد وفيق وهاني عادر، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز. ومسلسل «المداح- أسطورة العشق» وهو الجزء الثالث من سلسلة «المداح» ومن بطولة: حمادة هلال وهبة مجدي ودنيا عبد العزيز ولوسي ومحمد رياض وخالد سرحان، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد سمير فرج.

بدورها قررت الشركة المنتجة لمسلسل «شغل فنادق» بطولة عمرو يوسف وروبي، وقف التحضير للعمل المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 من إخراج محمد سامي، ومن المفترض أن يتم الكشف عن أسباب التوقف خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الفنان عمرو سعد عدم مشاركته وغيابه عن موسم دراما رمضان 2024 وتأجيل مشاريعه الدرامية لموسم دراما رمضان 2025.

وكتب عمرو سعد عبر حسابه على فيسبوك: «جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024 ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخدتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية، إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات إم بي سي».

وكشفت الفنانة آيتن عامر، عن خروجها من السباق الدرامي الرمضاني لعام 2024 حتى الآن لانشغالها بأكثر من عمل فني جديد.

وأوضحت آيتن، في تصريحات صحافية «حتى الآن لن يكون لديّ مسلسل مصري في الشهر الكريم، حيث إنني تعاقدت على المشاركة في بطولة مسلسل عربي رفقة عدد كبير من نجوم الفن بالوطن العربي، ومن المقرر أن يتم التخضير له خلال الفترة المقبلة».

تغييرات جذرية

ختاماً، يبدو أن موسم رمضان 2024 سيشهد تغييرات جذرية في مشهد الدراما المصرية بغياب عدد كبير من نجومها البارزين. تفسر الأسباب المتعددة لهذا الانقطاع بتخفيضات الأجور، والانشغال بأعمال سينمائية، وتأجيل بعض المشاريع الدرامية. ويبدو أن النجوم يتجهون نحو مجالات فنية أخرى، سواء في السينما أو المسرح، ما يعكس تحولات كبيرة في تفضيلاتهم وتوجهاتهم الفنية.

هذا الغياب يترك الجمهور بحالة من التساؤلات حول مستقبل الدراما المصرية في المواسم المقبلة، وكيف ستؤثر هذه التحولات على جودة وتنوع العروض التلفزيونية في رمضان. يبقى الانتظار لرؤية كيف ستتطور الأمور وما إذا كانت هذه التحولات ستفتح أفقاً للمواهب الجديدة أم ستطرأ تغييرات أخرى على المشهد الفني المصري.