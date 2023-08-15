تحول مفاجئ يقرّب محمد صلاح من الدوري السعودي

لندن- “القدس العربي”:

ترددت أنباء صادمة بالنسبة لمشجعي ليفربول، بعد تجدد دعوة صندوق الاستثمار السعودي للنجم المصري محمد صلاح، لمرافقة النجوم والمشاهير المهاجرين من الدوريات الأوروبية الكبرى إلى جنة اللاعبين الجديدة في الشرق الأوسط، وذلك تزامنا مع حملة الانتقادات الحادة التي يتعرض لها الفرعون، في ردود الأفعال على ما فعله أمام تشيلسي في القمة الافتتاحية لموسم الدوري الإنكليزي الممتاز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبالغ صلاح في التعبير عن غضبه وسخطه من قرار مدربه الألماني يورغن كلوب، باستبداله في منتصف الشوط الثاني، حيث كان الفريق يكثف من ضغطه لمباغتة أصحاب ملعب “ستامفورد بريدج” بهدف تأمين العودة إلى المدينة بالنقاط الثلاث، بجانب رغبة صاحب الـ31 عاما، في تعزيز رقمه القياسي الفردي، كأكثر من حافظ على تسجيل الأهداف في الجولة الافتتاحية للبريميرليغ. مع ذلك، تعمد المدرب احتواء الأزمة في الوقت المناسب، لافتا إلى أنه لم يندهش من ردة فعل مهاجمه، لسجله الحافل في هكذا مواقف.

ومع اقتراب الجماهير من نسيان الواقعة لبدء الاستعداد لموقعة السبت المقبل أمام بورنموث، جاءت المفاجأة غير المتوقعة من قطر، تحديدا من شبكة قنوات “الكأس”، التي علمت من مصادرها الخاصة، أن وكيل أعمال النجم المصري، أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي نادي اتحاد جدة، للتفاوض مع نظرائهم في ليفربول لإتمام الصفقة، وذلك وفقا لموقع “فلجول” المصري.

أيضا موقع “العين” الإماراتي، نقل عن مراسل القناة القطرية محمد السعدي، أن صلاح يضغط الآن على الإدارة أكثر من أي وقت مضى من أجل مغادرة قلعة “الآنفيلد”، بالأحرى لمرافقة كريم بن زيمة ونغولو كانتي في بيت العميد، وقريبا سيلبي النادي طلبه، والأمر لا يتعلق بالمكاسب المالية فقط، بل أيضا لتوفير الاستقرار اللازم داخل غرفة خلع الملابس، وتجنب تكرار مشاهد اعتراضه وغضبه كلما قرر كلوب استبداله، وأمور أخرى من هذا القبيل، من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على شخصية المدرب وسيطرته على اللاعبين.

وسبق لصحيفة “الرياضية” السعودية، أن كشفت عن اهتمام اتحاد جدة بأسطورة ليفربول ومنتخب مصر، استنادا إلى معلومة موثقة تُفيد بأن حامل لقب دوري روشن، على استعداد لإطلاق سراح هداف البريميرليغ السابق من معقل أحمر الميرسيسايد، بميزانية أقل ما يُقال عنها خيالية، منها شراء ما تبقى من عقده مع ناديه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، و180 مليون بنفس العملة كراتب سنوي بعقد مدته عامين.

إلا أن رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، سارع لسكب الماء البارد على هذه الأنباء والشائعات، مؤكدا في تغريدة عبر منصة “إكس”، أن موكله لا يُفكر في الرحيل، مستشهدا بموافقته على التجديد الصيف الماضي، وذلك قبل دراما الأحد الماضي، التي جاءت بعد أقل من أسبوعين على صدمة خروجه من القائمة المختصرة لقادة الفريق بعد رحيل القائد السابق جوردان هيندرسون.

وأصبح الدوري السعودي حديث عالم كرة القدم، بعد هذا الكم الهائل للصفقات المدوية التي أبرمتها الأندية الأربعة الكبيرة في دوري روشن، على غرار شراكة ساديو ماني وكريستيانو رونالدو في النصر، وتوقيع الاتحاد مع بن زيمة وكانتي وفابينيو، وغريمه في المدينة الأهلي، بضم أسماء بوزن أسطورة الجزائر رياض محرز، وهداف ليفربول السابق فيرمينو، وحارس تشيلسي السابق إدواردو ميندي، وقريبا سيتم إعلان انتقال نيمار جونيور من صفوف باريس سان جيرمان إلى الهلال.