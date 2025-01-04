وزارة الدفاع: تحييد 51 إرهابيا في الجزائر خلال 2024

الجزائر: أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن 51 إرهابيا جرى تحييدهم خلال عام 2024، في عمليات متفرقة لوحدات الجيش في مختلف أنحاء البلاد.

ولم تكشف الوزارة في البيان الذي نشرته مساء اليوم السبت، عن تفاصيل أخرى حول هوية الإرهابيين الذين جرى تحييدهم.

لكن مسحا أجرته وكالة الانباء الألمانية (د ب أ) على مختلف البيانات المتضمنة للحصيلة العملياتية الجيش الجزائري أظهر على الأقل مقتل 15 إرهابيا واعتقال 7 آخرين، مقابل تسليم 27 آخرين لأنفسهم.

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى اعتقال 457 عنصر دعم للجماعات الإرهابية العام الماضي، وتدمير 10 مخابئ كانت تستخدم من طرف الجماعات الإرهابية.

إلى جانب ضبط 97 قطعة سلاح ناري و48 قنبلة من مختلف الأصناف، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة من مختلف العيارات.

(د ب أ)