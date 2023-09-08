تخريب مساجدهم ذات الطراز العربي.. مسلمو “الهوي” في الصين يتعرضون لحملة للقمع وطمس هويتهم على غرار “الإيغور”

صورة من الارشيف لأحد مساجد الهوي ( أ ف ب)

الجزائر- “القدس العربي”:

نشرت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية تقريرا بعنوان “المآذن الأخيرة في يونان.. مسلمو الهوي في الصين في مرمى قومية شي الجديدة” عن تعرض مسلمي قومية الهوي في الصين إلى حملات متتالية لطمس هويتهم الإسلامية والعرقية في مسعى من الزعيم الصيني، شي جين بينغ، إلى إضفاء الطابع الصيني على الأقلية المسلمة التي ضربت جذورها في الأرض قبل مئات السنين.

ولفت التقرير إلى أن حملات جين بينغ على أقلية الهوي مرت إلى حد كبير بعديا عن رادار الاهتمام العالمي، على عكس الحملة القمعية الهائلة التي شنها الرئيس الصيني ضد مسلمي الإيغور.

وشدد التقرير على أن التسامح مع الأقليات لم يعد ممكنا خلال السنوات الأخيرة مع تشدد السياسات الرامية إلى صهر الهويات العرقية التي تتعارض مع الفكرة الأيديولوجية المتمثلة في “الاشتراكية ذات الخصائص الصينية” التي بناها شي في السنوات الأخيرة،

تدمير قبة ومآذن مسجد بطابع معماري عربي

ويبدأ التقرير بالإشارة إلى أنه في أيار /مايو الماضي، اشتبك الآلاف من مسلمي الهوي مع الشرطة المحلية في بلدة ناجو الواقعة بمقاطعة يونان أقصى جنوب غرب الصين. وذلك بعد احتجاج قاده المسلمون ضد خطة الحكومة لهدم قبة ومآذن مسجد ناجياينج المبني في القرن الرابع عشر والذي يتميز بالطراز العربي المعماري القديم.

وبحسب التقرير فإن “الاحتجاجات لم تتمكن من النجاح إلا في تأخير هدم القبة والمآذن بشكل مؤقت”، وأنه “لسوء حظ قومية هوي والعديد من الأقليات الأخرى، فإن الاحتجاجات لم تقف في طريق جين بينغ ومحاولته بناء الصين الجديدة وإخراجها إلى حيز الوجود”.

ويعد مسجد ناجياينج وشاديان المجاور له أحد آثار تسامح الدولة الصينية في الماضي مع الإسلام والمسلمين في مقاطعة يونان. وهما آخر مسجدين في المنطقة لا يزالان يتباهيان بالميزات العربية التقليدية، من قباب ومآذن.

ويؤكد التقرير أنه ليس فقط مسجدي ناجياينج وشاديان اللذين يواجهان نيران سياسيات الزعيم الصيني المتشددة، فالمقاطعة بأكلمها شهدت خلال السنوات الأخيرة عملية تحويل مدعومة من الحكومة للعديد من المساجد مع إعادة بناء أسطحها لتشبه المعابد البوذية والمعابد الكونفوشيوسية.

ويشدد على أن “وتذهب هذه التعديلات إلى ما هو أبعد من الطراز المعماري وتكشف عن الطابع القومي المتشدد لحكم الزعيم الصيني شي جين بينغ”.

من هم مسلمو الهوي؟

تعود أصول الهوي إلى هجرة المسلمين من آسيا الوسطى والشرق الأوسط بدءا من القرن الثامن، ويبلغ أعدادهم الآن نحو 11 مليون نسمة ويعيش معظمهم في المقاطعات الغربية والوسطى من الصين.

ويتحدث مسلمو الهوي لغة الماندرين الصينية ولهجاتها المحلية. لكن ممارساتهم للإسلام، مع ارتباطاته التي لا مفر منها تقريبا بالثقافات غير “الهانية”، تضعهم على نحو متزايد على الجانب الخطأ من رؤية الزعيم الصيني للهوية الوطنية.

وقبل عهد جين بينغ، لم تكن السلطات الصينية تتدخل في نمط حياة مسلمي الهوي الاجتماعية والدينية، لكن خلال السنوات الأخيرة بدأ مسلمو هذه القومية التي تشكل نصف عدد مسلمي الصين تقريبا لحملات تضييق واسعة لطمس ملامحهم الثقافية بحجة محاربة التطرف.

وبحسب التقرير “فالهوي” هي كلمة أطلقت على كل أجنبي من الأقليات الدينية في الصين التي تتناول المنتجات الحلال مثل اليهود والمسلمين.

رغبة الرئيس الصيني

ويشير التقرير إلى أن رغبة الزعيم الصيني هي في إضفاء الطابع الصيني على الاشتراكية وربط هوية الصين الحديثة بهوية هان القديمة وتهميش الأقليات العرقية الدينية مثل مسلمي الهوي الذين يربطهم تاريخهم وثقافتهم بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا، من وجهة نظر بكين.

ويلفت التقرير إلى أن “ما تعتبر الأساليب المعمارية الأجنبية وغير الهانية لم يعد مرحبا بها في عهد جين بينغ؛ فهي لا تتناسب مع نموذجه للاشتراكية المعاصرة ذات الخصائص الثقافية الصينية الهانية. وباسم هذا النموذج، تسعى الدولة إلى إزالة الأدلة على وجود الأجانب في مقاطعة يونان وأماكن أخرى.”

وبحسبه فإن برنامج الزعيم الصيني “لن يتوقف عند تغيير الأنماط المعمارية، حيث من المرجح أن تسعى الحكومة إلى إقناع الأئمة المعتمدين بضرورة إضفاء الطابع الصيني على الإسلام، ما يضمن أن هؤلاء الأئمة الموثوقين سياسيا سيفسرون الدين بطرق تعزز القيم الثقافية الاشتراكية والهانية الصينية”.

ولفت التقرير إلى أن “السلطات الصينية ستقوم بالحد من الممارسات الدينية والثقافية التي يتبعها العديد من مسلمي الهوي، مثل الحفاظ على الممارسة المعتادة للعقيدة، وارتداء الجلباب، وتعلم اللغة العربية.. ومن المرجح أن تؤدي حملة التطهير الصيني إلى فصل الإسلام الصيني عن العالم الإسلامي الأوسع”.

وختم التقرير بالتحذير من “حملات الصين ضد الأقليات المسلمة قد تلحق الضرر بسمعتها دوليا وتضعف نفوذها في العالم الإسلامي، في الوقت الذي تحاول فيه إبراز نفسها على الساحة الدولية باعتبارها دولة حضارية”.