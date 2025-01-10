تخفيف أحكام بالسجن ضد المرشح الرئاسي في تونس العياشي زمال في تسع قضايا

تونس: أصدرت محكمة استئناف تونسية اليوم الجمعة أحكاما بتخفيف عقوبات سجنية في تسع قضايا ضد المرشح الرئاسي العياشي زمال والنزول بها الى مدة أربع سنوات وشهر.

وقال المحامي عبد الستار المسعودي عضو هيئة الدفاع عن زمال إنهم سيتقدمون بطعن ثاني إلى محكمة التعقيب ضد الأحكام السجنية.

وصدرت أحكام أولى من المحكمة الابتدائية في هذه القضايا تقضي بسجن العياشي مدة 17 عاما وثمانية أشهر قبل الطعن ضدها في مرحلة الاستئناف.

ويلاحق زمال إجمالا في 20 قضية تتعلق بتزوير وثائق وتزكيات شعبية من الناخبين عند تقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وفاز بها الرئيس الحالي قيس سعيد بولاية ثانية.

ويلغت جملة الأحكام السجنية ضده في جميع القضايا في الطور الابتدائي 32 عاما. وتم التخفيف فيها بعد الطعن في طور الاستئناف الى ست سنوات وثمانية أشهر.

(د ب أ)