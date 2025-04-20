تدابير أمنية في جامعة هارفارد الأمريكية بعد سماع دوي إطلاق نار

نيويورك: اتخذت السلطات الأمريكية في ولاية ماساتشوستس، إجراءات أمنية بعد سماع دوي إطلاق نار داخل حرم جامعة هارفارد الأمريكية.

وسُمع صوت إطلاق نار، اليوم الأحد، بالقرب من محطة مترو “هارفارد سكوير” داخل حرم الجامعة.

وأرسلت إدارة الجامعة تنبيها عاجلا عبر البريد الإلكتروني للطلاب والموظفين طلبت فيه من الجميع البقاء في أماكنهم وعدم الخروج مؤقتا.

كما تم تحويل بعض ركاب المترو إلى حافلات نقل بديلة لأسباب أمنية.

وذكرت الشرطة، في بيان، أنها تبحث عن مشتبه به قرب محطة مترو “هارفارد سكوير”.

ولم تتضمن رسالة الجامعة معلومات حول ما إذا كان الحادث قد أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتسبب الحادث في تعطيل حركة المترو قرب الجامعة.

(الأناضول)