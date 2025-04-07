تداولات بورصة غزة وأسهم نتنياهو وترامب

في الوقت الذي تشهد فيه بورصة غزة ارتفاعاً متزايداً بأعداد الشهداء والجرحى والنازحين والمفقودين، تشهد بورصة الأسواق الأمريكية انخفاضاً بأسعار الأسهم بحكم مهارة سيد الإجرام والإبادة نتنياهو مع شريكه في البيت الأسود المستثمر بدماء غزة ومستقبل حياة أطفالها وبحكم إتقانهما تنفيذ مخطط « أرض أكثر وسكان أقل « ومن جراء الحرب التجارية التي يشنها المطوّر العقاري والتاجر العالمي على كافة دول العالم المجاورة منها والبعيدة، والحليفة منها والمنافسة. فمنذ استئناف الحرب الإجرامية الإبادية في 18 آذار/ مارس، ارتفعت أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم المدعوم لوجستياً وسياسياً وعسكرياً واستخباراتياً من إدارة ترامب الصهيونية إلى ما يقارب 1500 شهيد 3250 جريحا، وكما يبدو للقاصي والداني، فإن بعد الانسداد السياسي في مفاوضات تبادل الأسرى، وعرقلتها المستمرة من قبل نتنياهو وفريقه و«تفرًج» الوسيط الأمريكي الذي لم يعد إلا شريكاً بالحرب – خاصة بعد تبنيه التبريرات الإسرائيلية واتهامات نتنياهو للمقاومة بمسؤوليتها عن عدم التوصل إلى اتفاق – لا تلوح بالأفق بارقة أمل لإنهاء الحرب الفاشية ضد غزة.

لأنها قولاً وعملاً، لم تعد حرباً بأي مفهوم؛ بل حرب بلا أهداف سوى القتل والتهجير للمدنيين، سيما أنه ليست هناك أهداف عسكرية ولا حتى مواجهات عسكرية مباشرة مع المقاومة سوى إطلاق بضعة صواريخ. فما يجري في غزة اليوم هو حرب إبادة ضد الإنسان والمستقبل الفلسطيني الذي يمثله الطفل والمرأة الفلسطينيين، وهذا ما تفسره استهدافات آلة الحرب العسكرية الإسرائيلية الأمريكية الصنع والتخطيط والضوء الأخضر والإسناد والدعم المستمر الترامبي ضد خيم النازحين ومراكز الأونروا التي تؤويهم والبيوت المدمرة، والخيم فوق الأنقاض، وطوابير التجويع والتعطيش للغزاويين، والمشافي، وآخرها وليس أخيرها استهداف قافلة المسعفين الذين أُعدموا بدمٍ بارد ودُفنوا مع سياراتهم بالرمال لإخفاء معالم الجريمة المكتملة الأركان على مرأى ومسمع العالم الذي لم يحرك ساكنا حتى اللحظة، على الرغم من تسريبٍ للفيديو الشاهد الذي وُجد بحوزة أحد المسعفين والذي تضمن أصواتاً وكلماتٍ ومشاهد مؤلمة وهو يلفظ أنفاسه في اللحظة الأخيرة من حياته. إن هذه ليست حرباً كما قالت فرانشيسكا ألبانيز مقررة حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة مذكرةً بتقاعس المجتمع الدولي: « إن ما يجري في غزة ليست حرباً بل إبادة جماعية وليس هناك حماية لأرواح الفلسطينيين»، وتأكيدها أن المستهدف هو الفلسطيني أياً كان قائلةً: «إن المسعفين أُستهدفوا لأنهم فلسطينيون ولم تعد المهنة التي يعملون بها. ذات أهمية «؛ بمعنى آخر أن كل فلسطيني يعمل مع رجال الدفاع المدني والطواقم الطبية وبالهيئات والمنظمات الدولية هم أهداف للمسيرات والطائرات الحربية والمدفعية والدبابات الإسرائيلية.

ما يجري في غزة اليوم هو حرب إبادة ضد الإنسان والمستقبل الفلسطيني الذي يمثله الطفل والمرأة الفلسطينيين

نعم إن ما يجري في غزة ليست حربا إذ لم يعلن الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن استهداف أي هدف عسكري. وعليه، لا بد من التذكير هنا بما قاله المسؤول عن «الميثاق الأخلاقي» للجيش الإسرائيلي، البروفيسور آسي كاشير في شباط/ فبراير الماضي لصحيفة هاآرتس العبرية: «أن الحكومة في إسرائيل باتت الآن تتصرف كعصابة إجرام، وأن الجيش يقتل المدنيين، وأنه فقد الكثير من أخلاقياته».

إنه الفشل في تحقيق أهداف نتنياهو بعد نفاد بنك الأهداف التي وضعتها القيادة العسكرية الفاشية الإسرائيلية، إنه الهروب إلى الأمام من غضب الشارع الإسرائيلي المتظاهر بعنف ضد حكومته التي لا تأبه لصوته المطالب بعقد صفقة تبادل وإنقاذ الأسرى؛ الذين باتت حياتهم مهددة أكثر من أي وقت مضى على حد تعبير الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة خاصة بعد مطالبة الجيش الإسرائيلي، إخلاء المناطق التي يتواجد فيها «نصف هؤلاء الأسرى». إنه الهروب من الأمام من الانقسامات الحادة والعميقة التي تعصف بالجبهة الداخلية السياسية والمجتمعية من جراء سياسات نتنياهو وحكومة اليمين التي أدارت الظهر لكل المناشدات من القوى الإسرائيلية المعارضة والمتنفذة والهيئات والنقابات لوقف الإجراءات التي تستهدف تقويض السلطة القضائية وحجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة، وعزل رئيس الشاباك رونين بار، وأزمة تجنيد الحريديم، إضافة إلى إقرار موازنة 2025 ذات الطموحات اليمينية والتي بلغت 169 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ الكيان. إنه هروب نتنياهو من المثول أمام المحكمة بتهم الفساد واستغلال السلطة لمآربه الشخصية، ومسؤوليته الواضحة في تعطيل التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى، والإفلات من مسؤوليته عن كارثة السابع من أكتوبر.

إن استمرار الصمت العالمي الدولي وتقاعس الهيئات والمنظمات الدولية وعجزها عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تلزم دولة الكيان بوقف حربها الإجرامية الإبادية على شعب أعزل، واستمرار حالة العجز العربي والإسلامي، سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي وفي ضوء القرارات التي اتخذها القادة العرب والمسلمون مؤخراً، يؤكد على شراكة بعض هذه الدول مع الكيان، وتماهي مصالحها مع الكيان الصهيوني في سعيه لتحقيق مشروعه «الشرق أوسطي الجديد».

والذي عبر عنه نتنياهو مؤخراً بقوله «إن الهدف لم يعد غزة فقط، بل الشرق الأوسط الجديد». إن هذا الوضع القائم من شأنه أن يهدد استقرار المنطقة، أن ما يحدث في غزة سيتجاوز كل الحدود، وسيأتي على كل شيء كالنار في الهشيم؛ لأن العقيدة الصهيونية والتوراتية لا تقف عند هذا الحد فالأطماع عندهم لا حدود لها، والشواهد على ذلك كثيرة. ومن لا يقرأ التاريخ جيداً لا يستطيع أن ينجو بحاضره نحو المستقبل الذي ينشده؛ لأن ما يجري في غزة ليس إلا الخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل الإسرائيلية / الأمريكية العدوانية التوسعية الإحلالية العنصرية الاستعمارية، والتي يبدو أنها لن تطال الدول العربية فحسب بل الإقليمية أيضا.

فهل سيخسر ترامب أسهمه في بورصة غزة مع شريكه نتنياهو، كما خسرها في حربه التجارية مع الغير؟ والسؤال الأهم هل سنقرأ التاريخ بتأنٍ وموضوعية، أم نترك الغزاويين لقدرهم؟ إن الوقت ينفذ.

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كاتب فلسطيني