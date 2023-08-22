تداول فيديو لعراقي “يلكم ويركل حارق المصحف في السويد” ـ (شاهد)

“القدس العربي”: انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يهاجم المتطرف “سلوان موميكا” في أحد شوارع السويد ويوسعه ضرباً، على مرأى من العابرين في الشارع الذين اكتفوا بالفرجة.

وبدا الشخص الذي كان يرتدي قفازات ملاكمة وهو يقترب لضرب موميكا، الذي أحرق نسخة من القرآن الكريم أمام القنصلية الإيرانية في ستوكهولم، حيث حاول المتطرف العراقي تفادي الضرب والمبادرة لضرب خصمه، دون أن يفلح.

ويسمع المهاجم، الذي ذكر البعض أنه ملاكم عراقي وهو يقول لموميكا: “اضرب أنت بس شاطر على الناس”، ويظهر موميكا وهو يستدير ويهرب من المكان مذعوراً.

وقام سلوان موميكا، اللاجئ العراقي في السويد، بتاريخ 28 يونيو الماضي، بإحراق صفحات من القرآن الكريم أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في صبيحة يوم عيد الأضحى. كما نفذ حرق مصحف آخر خارج السفارة الإيرانية في ليدينغو، وقد أثارت الواقعتان ردود فعل مندّدة في العالم الإسلامي.

مضاربة بين المرتزق سلوان موميكا وشاب مسلم في شوارع السويد

سلوان الذي يحرق المصحف في السويد يدعي على تيك توك أنه من الشجعان وكان يحارب الإرهاب في العراق والحقيقة أنه كان يقتل الضعفاء والمساكين ولا يجرؤ على المواجهة بدون سلاح

ومن أراد التأكد يشاهد هذا المقطع ليعرف حجمه الطبيعي pic.twitter.com/9rdTmUuZkr — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) August 21, 2023

وكانت سيدة عراقية مسيحية كلدانية، تقطن في السويد منذ 5 سنوات، تدعى رنا جورج حنا، هاجمت الأحد، المتطرف موميكا أثناء محاولته حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

وظهرت في مقطع فيديو وهي تركض نحو “موميكا” وترشه بمحتوى مطفأة كانت بيدها، قبل أن يعترضها عناصر من الشرطة ويقتادوها بعنف بعيداً عن المكان.

وفي حادثة أخرى، تعرض موميكا للإحراج في تموز الماضي، عندما رفض صاحب أحد المحال التجارية في السويد، بيعه أي منتجات بسبب إحراقه القرآن، وتزامن ذلك مع تصدي رجل عراقي مسيحي الديانة له خلال تواجده في نفس المكان.