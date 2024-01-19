«تداول» مُشغِّلة سوق الأسهم السعودية تشتري 32,6% من حصة مالكي بورصة دبي للطاقة

■ دبي – رويترز: قالت «مجموعة تداول القابضة» المالكة والمشغلة للسوق المالية (البورصة) السعودية إنها ستشتري حصة 32.6 في المئة في الشركة الأم المالكة لبورصة دبي للطاقة وستصبح أكبر مساهم مشارك في منصة التداول الإماراتية.

وتأسست بورصة دبي للطاقة عام 2007، وهي تدرج العقود الآجلة للنفط الخام العُماني الذي أصبح المعيار القياسي في الشرق الأوسط الذي تستخدمه شركات النفط الوطنية في المنطقة كجزء من صيغ تسعير صادراتها.

وستستحوذ «تداول» على مزيج من الأسهم الجديدة والقائمة في شركة «دي.إم.إي القابضة» المالكة لبورصة دبي للطاقة مقابل 28.5 مليون دولار أمريكي مقابل حصة 32.6 في المئة منها، مع خيار زيادة حصة الأسهم.

وبموجب الصفقة، سيصبح مالك البورصة السعودية أكبر مساهم مشارك إلى جانب بورصة شيكاغو التجارية، «مع مساهمين آخرين من بينهم جهاز الاستثمار العماني ودبي القابضة بالإضافة إلى قادة في الصناعة المالية والتجارية العالمية». وقالت «تداول» في بيان إنه «لن يتم تداول أو بيع أو شراء أي عقد للخام العربي السعودي أو استخدامه كمؤشر أو تسليم الخام السعودي مقابل» عقد عمان المبرم في بورصة دبي للطاقة لتجنب تضارب المصالح. كما جاء في البيان أنه بعد إتمام الصفقة ستواصل بورصة دبي للطاقة العمل من مقرها الرئيسي في «مركز دبي المالي العالمي» وستظل خاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية.