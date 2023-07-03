تدخل عسكري أمريكي في الشرق الأوسط لإنقاذ 9 كلاب

واشنطن- “القدس العربي”: شارك العديد من جنود الجيش الأمريكي في عملية لإنقاذ كلبة وصغارها في الشرق الأوسط.

وبحسب ما ورد في الصحافة الأمريكية، أقامت مجموعة من جنود الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط صداقة مع كلبة ضالة حامل تدعى “ميتبول” ، كما قالت منظمة “باوز أوف وار” غير الربحية ومقرها نيويورك.

وقد حفرت الكلبة الأم تحت حاوية شحن في قاعدة عسكرية أمريكية بالمنطقة بحثًا عن مكان لتلد الجراء.

ووجدها الجنود هناك – وقاموا برعايتها بالطعام والماء عندما أنجبت ثمانية جراء.

وبعد فترة وجيزة من ولادة “ميتبول” ، ضربت عاصفة ثلجية نادرة المنطقة، وملأت “منزل” الكلاب بالبرد والحمأة.

وعلى الفور، تحرك الجنود في عملية “عسكرية” وقاموا بإنقاذ ميتبول وصغارها من العوامل الجوية، وتم نقل الكلاب إلى مكان دافئ.

ويأمل الجنود ، الذين شاركوا في العملية بشحن الكلاب بعيداً عن طريق الأذى ونقلهم إلى بر الأمان في أمريكا، على حد تعبير الرقيب ريكلي من المجموعة.

وكتبت منظمة “باز أوف وار” في بيان “لولا جنود الجيش الأمريكي، لتوفيت ميتبول وصغارها”.

وزعمت المنظمة في البيان أنه يُنظر إلى الكلاب في الشرق الأوسط كحشرات، ويتم إساءة معاملتها بشكل روتيني في المنطقة