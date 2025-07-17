تدريبات في تايبيه على التعامل مع هجوم صيني- (صور)

شوارع خالية في تايبيه عند نزول آلاف السكان إلى الملاجئ في تدريب على التعامل مع هجوم صيني

تايبيه: توقفت حركة السير لمدة قصيرة في شوارع تايبيه المكتظة عادة عندما انطلقت صافرات الإنذار الخميس داعية آلاف السكان للنزول إلى الملاجئ تحت الأرض في تدريب على التعامل مع هجوم صيني.

يجري التمرين المدني السنوي في مدن في أنحاء تايوان هذا الأسبوع إلى جانب مناورات عسكرية، لتحضير الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي لغزو صيني محتمل.

ورغم أن الصين الشيوعية لم تحكم تايوان قط، إلا أن بكين تصر على أن الجزيرة جزء من أراضيها وهددت باستخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.

ودوت صافرات الإنذار عند الساعة 13,30 (05,30 ت غ) في أنحاء تايبيه، وتوقفت الحركة في العاصمة التي تعد 2,5 مليون نسمة لمدة نصف ساعة.

وتوقفت حركة السير ووجه الناس إلى الملاجئ بما في ذلك مواقف سيارات تحت الأرض ومحطات القطارات السريعة.

وتتضمن التدريبات أيضا محاكاة لتوزيع المساعدات في أوقات الحرب وحدثا يقوم على التدريب على التعامل مع أعداد كبيرة من الضحايا.

ومنذ توليه السلطة العام الماضي، سعى الرئيس التايواني لاي تشينغ تي لزيادة الوعي العام حيال التهديد الذي تمثله الصين.

وقال أوسكار وانغ (25 عاما) لفرانس برس تعليقا على التدريبات “أعتقد بأنها مهمة نظرا إلى ارتفاع مستوى التوتر عبر المضيق حاليا”.

وأضاف “لذا من المهم تركنا نحن كأشخاص عاديين نصبح أكثر إلماما بطرق الإجلاء”.

كذلك، تسعى تايوان للإظهار للعالم، وخصوصا واشنطن التي تعد أهم داعم أمني لها، بأنها جدية بشأن تعزيز إمكاناتها الدفاعية.

يشارك جنود تايوانيون في مناورات “هان كوانغ” العسكرية التي تختتم الجمعة وتشهد أكبر تعبئة لقوات الاحتياط في تاريخ تايوان.

وبدلا من الاكتفاء بالتصدي لهجوم صيني على شواطئ الجزيرة، تمرّن جنود تايوان هذا العام على قتال قوات غازية في شوارع المدينة.

واقتحم جنود يحملون صواريخ “ستينغر” المضادة للطائرات والمقدّمة من الولايات المتحدة شبكة تايبيه لقطارات الأنفاق في إطار تدريب ليلي.

كذلك، تم نشر قاذفات صواريخ متنقلة عالية التقنية قدمتها الولايات المتحدة في محيط العاصمة ومناطق أخرى، على مرأى السكان.

وكشفت عدة حوادث اصطدام وقعت بين مركبات عسكرية أثناء المناورات مدى صعوبة التحرك في شوارع تايوان الضيقة.

(أ ف ب)