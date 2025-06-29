تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلية إلى مصر تعود لمستوياتها الطبيعية

تل أبيب: عادت تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلية إلى مصر إلى مستوياتها الطبيعية، بعد أن سمحت هدنة مع إيران لإسرائيل بإعادة فتح المنشآت التي أغلقها الصراع الذي استمر 12 يوما.

وارتفعت الصادرات اليومية إلى مليار قدم مكعب يوميا، حسب مصدرين لديهما معرفة مباشرة بالوضع، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد.

وهذا يمثل زيادة عن 260 مليون قدم مكعب، عندما أعيد تشغيل حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز وهو الأكبر في البلاد، يوم الأربعاء الماضي، طبقا لما ذكره المصدران اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما نظرا لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.

(د ب أ)