تدهور كبير في العلاقات بين سلطات شرق ليبيا والبعثة الأممية

طرابلس – «القدس العربي»: توتر شديد في العلاقات سجل خلال الأيام الماضية بين البعثة الأممية في ليبيا والسلطات في شرق البلاد وهو الأول من نوعه ووصفه سياسيون بغير المسبوق، على اعتبار أنه وصل لحد مطالبة البعثة بمغادرة البلاد وفرض قيود مشددة على تحركات ونشاطات أعضائها، ما من شأنه أن ينعكس سلباً على مساعي الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية.

حيث أعلن رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، أن تنقل وتحركات البعثات الدولية والدبلوماسيين داخل الأراضي الليبية تخضع حصراً للقوانين الوطنية، ولا يسمح بأي نشاط خارج إطار التنسيق مع الجهات الرسمية، ما يعني تقييد حركة رئيسة وأعضاء وموظفي البعثة في مناطق شرق ووسط وجنوب ليبيا.

وأكد حماد خلال حفل تخريج الدفعة الرابعة من المعهد العالي لضباط الشرطة في بنغازي، أن استغلال الغطاء الأممي أو الصفة الدبلوماسية لتنفيذ لقاءات أو أنشطة دون إذن مسبق من وزارة الخارجية يمثل تجاوزاً مرفوضاً للسيادة الوطنية، موضحاً أن الحكومة لن تتهاون مع هذه الممارسات، وستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، مهما كانت صفاتهم أو انتماءاتهم.

وأضاف حماد: «نؤكد أن دخول أو تنقل أو تجول أعضاء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والأهلية يتم فقط بموافقة صريحة من الجهات الليبية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، داعياً الأجهزة الأمنية والشرطية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أي خروقات، مؤكداً أن الحفاظ على سيادة الدولة واستقلال قرارها هو أولوية وطنية لا تقبل التهاون».

وتعود بداية توتر العلاقات بين الطرفين إلى الإحاطة الأخيرة التي قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي، حيث وجّهت خلالها انتقادات لإقرار البرلمان ميزانية بقيمة 69 مليار دينار ليبي لصندوق التنمية وإعادة الإعمار الذي يديره بلقاسم، نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حيث قالت إن هذه الخطوة «ستقوّض قدرة مصرف ليبيا المركزي في السيطرة على التضخم، والحفاظ على قيمة الدينار».

وصل حد تقييد التحركات وتبادل الاتهامات

بدورها، ردت السلطات في شرق ليبيا، على موقف البعثة الأممية بالرفض، معتبرة أنه «يمثل تدخلاً سياسياً مباشراً في صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وتعدياً صريحاً على مبدأ السيادة الوطنية».

والثلاثاء الماضي، شهد محيط مقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، احتجاجات غاضبة تطورت إلى اقتحام إحدى بواباتها الخارجية، قبل أن تستقبل البعثة وفداً يمثل المحتجين للتعبير عن مطالبهم بإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عشرات المتظاهرين يتجمعون أمام المقر ويرددون هتافات تطالب برحيل الأجسام السياسية الحالية، بينما أظهرت لقطات أخرى لحظة اقتحام إحدى البوابات الخارجية للمقر.

وفي أعقاب ذلك، أصدرت البعثة الأممية، الجمعة، بياناً عبرت فيه عن استيائها من التصريحات التي أطلقتها بعض الشخصيات السياسية وشجعت المتظاهرين الثلاثاء الماضي على ارتكاب أعمال خارج القانون ضد البعثة وممتلكاتها، وفق قولها.

وأضافت البعثة، في بيان رسمي، أنها تؤكد احترامها التام وغير المشروط لحق جميع المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية، مشددة على ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي لأي مظاهرة والامتناع عن أي أفعال خارجة عن القانون.

وأعربت البعثة عن استعدادها الكامل للقاء والمشاركة في الحوارات والاستماع إلى وجهات نظر الليبيين، مجددة التزامها بدعم عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وتخدم مصالح جميع أبناء الشعب. كما دعت جميع الأطراف إلى احترام حرمة مقار الأمم المتحدة وموظفيها وممتلكاتها وأصولها، مؤكدة أنها تراقب جميع التطورات الجارية عن كثب.

وفي إطار استمرار التراشق في البيانات بين حكومة الشرق والبعثة، رد حماد على هذا البيان أيضًا قائلًا إنه يتضمن تشويهًا متعمدًا لمطالب الشعب، بالإضافة إلى توجيه اتهامات غير مسؤولة ومحاولة لتوجيه الرأي العام الدولي بشكل مجتزأ لا يعكس الواقع على الأرض، حسب قولها.

وأوضحت الحكومة أن الاحتجاجات الشعبية هي تعبير طبيعي عن السخط المتزايد تجاه أداء البعثة الأممية، التي فشلت خلال أكثر من عقد في تحقيق أي تقدم ملموس، وأسهمت بقصد أو دون قصد في تعقيد الأزمة الليبية.

في هذا السياق، استنكر بيان حكومة حماد ما وصفته بمحاولة البعثة تصوير الاحتجاجات على أنها مؤامرة ضد جهود التسوية أو تحريض على العنف، مؤكدة أن ذلك لا يعكس حقيقة ما يجري.

وأكدت حكومة حماد أن تجاوزات البعثة الأممية أصبحت واضحة للجميع، لا سيما فيما يتعلق بأمن الدولة وسيادتها، وتدخلها الصريح في الشؤون الداخلية، داعية البعثة إلى الالتزام بولايتها المحددة وعدم تجاوز مهامها.

وقد جاء رد حكومة حماد هذا في خلفية بيان البعثة الأممية التي أعربت مسبقًا عن استيائها من تحريض بعض الشخصيات السياسية للمتظاهرين على ارتكاب أعمال خارجة عن القانون ضدها، مؤكدًة احترامها التام لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية، ومستعدة للحوار والمشاركة في المسار السياسي بقيادة ليبية. ودعت حكومة حماد البعثة إلى اعتماد الحياد والمهنية، والحرص على عدم التعدي على المطالب الشرعية للشعب الليبي، في وقت تواصل فيه البعثة مراقبة التطورات عن كثب، وفق البيان.