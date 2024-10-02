تذكيرا بمعاناة فلسطين.. أكبر نقابة في المغرب تدعو للوقوف “15 دقيقة”

الرباط: دعت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل”(أكبر نقابة في البلاد) للوقوف 15 دقيقة أمام مقرات النقابة بمختلف المناطق الاثنين المقبل، لتذكير المجتمع الدولي بمعاناة عمال وشعب فلسطين.
جاء ذلك في بيان للاتحاد، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق وتلبية لنداء الاتحاد الدولي للنقابات ولنداء الاتحاد العربي للنقابات، وذلك بمناسبة مضي عام على الإبادة.
وتأتي هذه الدعوة، وفق البيان، بهدف” ضرب موعد جديد مع وفاء الحركة النقابية العالمية لمبادئها الداعمة لحق الشعوب في الانعتاق والتحرر”.
وبحسب البيان، فإن الوقفات ستتم تحت شعار: “لا عدالة اجتماعية ولا عمل لائق تحت نيران الاحتلال”.
ولفت البيان الانتباه إلى “تخفيض عدد العمال بأكثر من 65 بالمائة بالمؤسسات الفلسطينية، و500 ألف عامل فقدوا عملهم.. وارتفاع أسعار السلع 600 بالمائة في غزة”.
وبدعم أمريكي مطلق تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 “إبادة جماعية” على غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
(وكالات)