اقتصاد | أسواق

تراجع أرباح أرامكو السعودية 3% في الربع الثاني من 2024 مع استمرار خفض الإنتاج

6 - أغسطس - 2024

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الرياض: أعلنت شركة أرامكو السعودية الثلاثاء تحقيق أرباح بقيمة 29,07 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024، بتراجع نسبته 3,4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تواصل المملكة خفض إنتاجها.

وقالت المجموعة العملاقة، خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والمملوكة بشكل كبير للدولة التي تعد أكبر مصدّر للنفط، في بيان على موقع البورصة السعودية “تداول” إنّ “صافي الدخل بلغ 109,01 مليار ريال سعودي (29,07 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2024، مقارنة مع 112,81 مليار ريال للربع ذاته من عام 2023″، مشيرة إلى أنّ ذلك بسبب “تأثير انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير”.

(أ ف ب)

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