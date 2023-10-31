تراجع أرباح سامسونغ إلكترونيكس خلال الربع الثالث

سول: أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ إلكترونيكس اليوم الثلاثاء تراجع أرباحها بشدة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وقالت الشركة الرائدة في إنتاج الرقائق الإلكترونية والهواتف الذكية إن أرباحها تراجعت بنسبة 38% سنويا إلى 84ر5 تريليون وون (32ر4 مليار دولار) خلال الربع الثالث.

ورغم استمرار قطاع أشباه الموصلات في تسجيل خسائر تشغيل خلال الربع الثالث، فإن الخسائر جاءت أقل من الربع الثاني، وقالت الشركة إن ارتفاعا طفيفا في الطلب على منتجاتها ساعد في الحد من الخسائر.

في الوقت نفسه هناك إدراك متزايد في قطاع الإلكترونيات على مستوى العالم بأن صناعة رقائق الذكرة قد وصلت إلى أدنى مستوياتها. وتراجعت مبيعات سامسونغ إلكترونيكس خلال الربع الثالث بنسبة 12% سنويا إلى 4ر67 تريليون وون.

(د ب أ)