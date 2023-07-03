تراجع أسعار الذرة لأدنى مستوياتها في 30 شهرا بعد تقرير أمريكي

نيويورك: تراجعت أسعار الذرة إلى أدنى مستوياتها في حوالي 30 شهرا، بينما واصلت أسعار فول الصويا مكاسبها بعد تقرير مفاجئ صادر من الحكومة الأمريكية عزز المساحة المزروعة من الذرة، في أكبر دولة منتجة لها في العالم إلى مستوى أعلى بكثير من توقعات السوق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إن العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو هوت بنسبة 4ر6% يوم الجمعة الماضي، وانخفضت في البداية بشكل أكبر اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها منذ مطلع كانون الثاني/ يناير عام 2021 قبل أن تتعافى.

وقفزت أسعار فول الصويا بنسبة 1ر6% يوم الجمعة الماضي، وواصلت ارتفاعها بأكثر من 2% اليوم الاثنين.

وقفز زيت الصويا بنسبة 3ر7% يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى حدوث قفزة بسعر زيت النخيل في كوالالمبور.

وأحدث التقرير الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية يوم الجمعة الماضي صدمة في الأسواق.

وأظهرت البيانات أن المساحة المزروعة من فول الصويا بلغت 5ر83 مليون هكتار اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تدور حول 7ر87 مليون هكتار.

وإجمالا، تراجعت المساحة المنزرعة من فول الصويا بنسبة 5% عما كانت عليه قبل عام، لتسجل أدنى مستوى منذ عام .2020 وبلغت المساحة المزروعة من الذرة 1ر94 مليون هكتار بزيادة نسبتها 6% عما كانت عليه قبل عام، وتتجاوز التوقعات التي كانت تدور حول 9ر91 مليون هكتار.

(د ب أ)