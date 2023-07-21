تراجع أسعار القمح بعد محاولات أوكرانيا إحياء اتفاق تصدير الحبوب

شيكاغو: تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح بأكثر من 3% في تعاملات اليوم الجمعة، في الوقت الذي تتخذ فيه أوكرانيا خطوات لإحياء اتفاق تصدير الحبوب الذي خرجت منه روسيا في وقت سابق من الأسبوع الحالي، رغم الشكوك في إمكانية نجاح المساعي الأوكرانية.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجه كبار قادته العسكريين للاستعداد للقيام “بتحركات” يمكن أن تسمح بمواصلة تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب. كما أبلغ وزارة الخارجية بالاستعداد للقيام بخطوات دبلوماسية مماثلة. ولم يشر بيان زيلينسكي عبر موقع تليغرام للتواصل الاجتماعي إلى تفاصيل طبيعة الإجراءات.

ولم تتضح طبيعة خطط كييف لاستئناف تصدير الحبوب عبر ممر آمن في البحر الأسود في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر مع موسكو، ومخاوف شركات النقل البحري والتجار.

وقال مسؤولون كبار في تركيا التي توسطت كانت قد توسطت في اتفاق تصدير الحبوب إلى جانب الأمم المتحدة، إنه من غير المحتمل استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وأن تركيا لن تشارك في أي عمليات لنقل هذه الصادرات في الوقت الذي تهدد فيه روسيا باستهداف أي سفن تدخل أو تخرج من الموانئ الأوكرانية.

وتراجع سعر القمح في تعاملات بورصة شيكاغو للسلع بنسبة 3.1 % إلى 7.045دولار للبوشل تسليم أيلول/سبتمبر المقبل. ورغم ذلك مازال السعر أعلى بنسبة 7% عن مستواه في الأسبوع الماضي. كما تراجع سعر الذرة بنسبة 2.6% إلى 5.3225 دولار للبوشل تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل، لكنه مازال أعلى بنسبة 4% عن نهاية الأسبوع الماضي. وتراجع سعر فول الصويا بنسبة 1ر1% إلى 8875ر13 دولار للبوشل تسليم تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لكنه مازال أعلى بنسبة 1.3% عن نهاية الأسبوع الماضي.

(د ب أ)