تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني

واشنطن: واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي بسبب المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، مما يمكن أن يخفض الطلب على الطاقة في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي تراجع بأكثر من 1% في تعاملات اليوم، مع تراجع أسواق الأوراق المالية والمواد الخام الأخرى مثل النحاس، ليقترب من أقل مستوى له خلال أسبوع وهو 85 دولار للبرميل.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن قرار بنك الشعب الصيني “المركزي” المفاجئ بخفض أسعار الفائدة يعكس تزايد القلق من ضعف حالة الاقتصاد مع اشتداد حدة أزمة القطاع العقاري وضعف الإنفاق الاستهلاكي.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في بنك “يو.بي.إس جروب” السويسري إن البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين مازالت مصدر قلق للعاملين في سوق النفط، بسبب المخاوف من تباطؤ الطلب في ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم مقارنة بمستوياته الراهنة.

وارتفعت أسعار النفط العالمية منذ أواخر حزيران/يونيو الماضي عندما قررت المملكة العربية السعودية وروسيا وحلفاؤهما في تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط خفض الإنتاج لدعم الأسعار في السوق العالمية.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 1.6% إلى 81.23 دولار للبرميل تسليم أيلول/سبتمبر المقبل، في حين تراجع سعر خام برنت بنسبة 1.2% إلى 85.21 دولار للبرميل تسليم تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

(د ب أ)