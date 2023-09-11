تراجع أسعار النفط في بداية تعاملات الأسبوع

واشنطن: تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين في بداية تعاملات الأسبوع الجديد بعد ارتفاعها في ختام الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 10 شهور على خلفية قراري المملكة العربية السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج إلى نهاية العام.

جاء تراجع الأسعار اليوم بسبب المخاوف من تباطؤ اقتصاد الصين ،أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم ،مما يهدد آفاق الطلب العالمي على الطاقة.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 0.22 دولار أي بنسبة 0.3% إلى 87.29 دولار للبرميل تسليم تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

كما تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة بسيطة إلى 90.61دولار للبرميل تسليم تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في شركة أوانادا إن تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط يضمن بشكل أساسي استمرار نقص الإمدادات في السوق حتى نهاية العام، وهو ما يعني أن أي تراجع في الطلب سيخلق فقط فرصا للمشترين. وإذا لم يتجه الاقتصاد العالمي نحو التدهور بشدة ستظل أسعار النفط ترتفع.

(د ب أ)