تراجع أسعار النفط مع احتمال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا

■ لندن – رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس الخميس بأكثر من واحد في المئة بفعل آمال التوصل إلى اتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

بحلول الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي دولاراً واحداً أو 1.3 في المئة إلى 74.18 دولار للبرميل، كما خسرت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) 97 سنتاً أو 1.4 في المئة إلى 70.40 دولار.

وانخفض الخامان بأكثر من اثنين في المئة أمس الأول بعد أن قال ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبرا عن رغبتهما في السلام في مكالمتين هاتفيتين منفصلتين معه، وأمر ترامب كبار المسؤولين الأمريكيين بالبدء في محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك «يو.بي.إس» السويسري، إن انخفاض أسعار النفط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية يبدو مدفوعاً بالتحول من مخاوف بشأن المعروض إلى وجود معروض كاف، مضيفاً أن بعض المشاركين في السوق يتوقعون زيادة في صادرات الطاقة الروسية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير لها عن سوق النفط إن صادرات النفط الروسية يمكن أن تستمر إذا تم العثور على حلول بديلة للالتفاف حول أحدث حزمة عقوبات أمريكية، بعد أن ارتفع إنتاج الخام الروسي قليلاً الشهر الماضي.

وأوضح جون إيفانز، المحلل لدى «بي.في.إم» للسمسرة، أن الأخبار من أوكرانيا وبيانات مخزونات النفط الأمريكية أمس الأول تُوازن تأثير بيانات التضخم الأمريكية الأعلى من المتوقع التي قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي) إلى اتباع نهج حذر في مسار خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وروسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، والعقوبات المفروضة على صادراتها من النفط الخام بعد غزوها لأوكرانيا قبل ما يقرب من ثلاث سنوات دعمت الأسعار المرتفعة.

وقال محللون لدى بنك «إيه.إن.زد» الأسترالي في مذكرة أمس الخميس إن أسعار النفط تراجعت بعد أنباء محادثات السلام المحتملة بسبب «التفاؤل بتراجع المخاطر التي تهدد إمدادات النفط الخام». وقالوا إن «مؤشرات تقليص المعروض دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع في الأسابيع الماضية. ويتردد أن العقوبات الأمريكية على شركات النفط والسفن الروسية أدت إلى تفاقم الوضع». وتأثرت السوق أيضاً بارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأول أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وضغطت خطط ترامب لفرض رسوم جمركية مضادة على كل دولة تفرض رسوماً جمركية على الواردات الأمريكية على أسعار النفط.