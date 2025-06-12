تراجع أسهم الشرق الأوسط بفعل المخاوف الجيوسياسية

دبي – رويترز: أغلقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على انخفاض أمس الخميس في ظل ضبابية تلوح في الأفق بعد أن قررت الولايات المتحدة إخلاء موظفين أمريكيين من المنطقة قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية مع إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول إن الموظفين الأمريكيين يجري إخلاؤهم من الشرق الأوسط لأنه «قد يكون مكاناً خطيراً»، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وانخفض المؤشر الرئيسي في السعودية 1.5 في المئة بفعل انخفاض سهم «مصرف الراجحي» 1.2 في المئة وسهم «شركة التعدين العربية السعودية (معادن)» 3.3 في المئة.

وتراجعت السوق السعودية متخلية عن جميع مكاسبها في الآونة الأخيرة ليقترب المؤشر من مستويات أوائل يونيو/حزيران. وقال ميلاد عازر، المحلل في «إكس.تي.بي»، إن أداء جميع القطاعات كان سلبياً، مما يشير إلى اتجاه عام نحو تجنب المخاطرة خلال جلسة المعاملات.

وأضاف عازر «في حين تعطي العوامل الأساسية القوية نظرة إيجابية، تأثر رد فعل السوق بشكل أكبر بالتوتر الجيوسياسي. ومع ذلك، قد يكون هذا التأثير مؤقتاً، وقد تعكس السوق مسارها».

وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 2.3 في المئة، وهو أكبر انخفاض يومي في شهرين، مع انخفاض سهم «إعمار» العقارية 3.4 في المئة.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر مرتفعا 1.1 في المئة.

ويأتي قرار واشنطن بإجلاء موظفيها وسط تقلبات تشهدها المنطقة. ويبدو أن جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران وصلت إلى طريق مسدود، وتشير معلومات استخباراتية أمريكية إلى أن إسرائيل تجري استعدادات لتوجيه ضربة تستهدف المنشآت النووية الإيرانية.

وقال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة أمس الأول إنه في حال تعرضت إيران لهجمات، فإنها سترد بضرب قواعد أمريكية في المنطقة.

وهبط المؤشر القطري 0.8 في المئة وسط تراجع لجميع الأسهم المُدرجة تقريباً، بما في ذلك شركة «صناعات قطر» التي انخفضت 1.4 في المئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي في البحرين 0.2 في المئة إلى 1918 نقطة.

وتراجع المؤشر العُماني 1.1 في المئة إلى 4543 نقطة.

وهبط المؤشر الكويتي 1.4 في المئة إلى 8918 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر البورصة المصرية للأسهم القيادية 1.3 في المئة إلى 32512 نقطة.