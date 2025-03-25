تراجع أعداد المصلين في الأقصى هذا العام

القدس- «القدس العربي»: تصاعدت الدعوات إلى الصلاة في المسجد الأقصى، مع دخول العشر الأوائل من شهر رمضان، واستعدادا لإحياء ليلة القدر، بعدما كانت أعداد المصلين القليلة في الأقصى خلال الأيام العشرين الأولى أثارت الانتباه.

واعتبرت جهات مقدسية أن أعداد المصلين في شهر رمضان الجاري هي الأقل منذ 2014 نتيجة الحصار المركب على المسجد، رغم إغلاق باب الاقتحامات لأسبوعين والسماح بالاعتكاف.

ودعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إلى شد الرحال نحو المسجد المبارك، لإحياء ليلة القدر بداية من غروب يوم الأربعاء المقبل وحتى فجر الخميس.

وناشد الشيخ صبري الدول العربية والإسلامية لتكثيف جهودها وتوحيد مواقفها لحماية المسجد الأقصى، من الأخطار التي تهدده.

ودعت «حركة حماس» في بيان «جماهير الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى النفير العامّ أيام الجمعة والسبت والأحد، نصرةً لغزة والقدس والمسجد الأقصى، ورفضًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وداعميه».

ويقول الخبير والباحث في الشأن المقدسي زياد ابحيص لـ»القدس العربي» إنه وبعد أن شهدت الأيام العشرون الأولى من رمضان منعَ شرطة الاحتلال للاعتكاف بالكامل، وطرد المعتكفين من المسجد بالقوة، وفرض اقتحاماتٍ في «عيد المساخر/ البوريم»، وإبعاد المئات من المرابطين والصحافيين عن المسجد واعتقال العشرات منهم داخل ساحته.

وأضاف: «مع عودة زعيم حزب القوة اليهودية المتطرف إيتمار بن غفير لمنصب «وزير الأمن الداخلي» طالبت جماعات الهيكل بفتح باب الاقتحام في العشر الأواخر من رمضان».

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال سارعت أيضا إلى إعلان إغلاق باب الاقتحام لمدة أسبوعين من الخميس في العشرين من الشهر الحالي، وحتى الأربعاء 2-4-2025، ما يعني أن الاقتحامات ستعود للأقصى يوم الخميس في الثالث من الشهر المقبل، ومن المحتمل أن تحشد جماعات الهيكل للاقتحام بأعداد كبيرة كشكل من الاحتجاج على الإغلاق الذي سيمتد لأسبوعين.

وحذر مما تخطط له جماعات الهيكل من عدوان واسع على الأقصى في «عيد الفصح» العبري الذي يمتد أسبوعاً من الأحد الثالث عشر من شهر أبريل / نيسان، وحتى السبت في التاسع عشر منه، وهو أحد «أعياد الحج» الثلاثة في اليهودية، حيث أشار إلى أن جماعات الهيكل تتطلع إلى ذبح القربان الحيواني داخل المسجد الأقصى المبارك.

ورأى أن الانخفاض في أعداد المصلين نتيجة الحصار المطبق على الأقصى الذي يتألف من ثلاثة أطواق: الأول على حواجز المدينة والثاني في محيط البلدة القديمة ويشمل ثلاثة آلاف جندي والثالث على أبواب المسجد الأقصى ومن حوله، إضافة إلى سياسات الإبعاد التي طالت المئات من المرابطين في القدس وفي الأراضي المحتلة عام 1948.

وفي ذات السياق، أصدرت مؤسسة القدس الدولية ورقة بحثية سلطت الضوء على محاولات الاحتلال المستمرة لكسر معادلة تحمل عنوان «لا صلاة تحت الحراب» والتي كانت تمثل المبدأ الذي فُتح المسجد الأقصى على أساسه بعد الاحتلال.

وجاء في الورقة إنّ معادلة «لا صلاة تحت الحراب» أسست بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس، حيث كانت تقضي أن الصلاة في المسجد الأقصى لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت قوات الاحتلال قد انسحبت منه، ورغم محاولات الاحتلال المبكرة لوضع المسجد الأقصى تحت سيطرته المباشرة إلا أنه اضطر للتسليم بهذا الواقع بعد تشكيل الهيئة الإسلامية العليا التي أفشلت محاولة وضع المسجد الأقصى تحت إدارة «وزارة الأديان» الصهيونية.

واعتبرت الدراسة أن عام 2024 هو عام التحول الأخطر في الأقصى حيث توالت ممارسات الاحتلال التي يتخذ فيها وجود شرطة الاحتلال الشكل المؤقت أو إيجاد موطئ قدمٍ داخل المسجد بما يعزز هيمنتها عليه ويكسر عبر الزمن معادلة «لا صلاة تحت الحراب».